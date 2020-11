Vidéo : Une tempête fait décoller un cabanon jardin Posté par Koreus

En Louisiane aux Etats-Unis, des vents violents ont fait décoller un cabanon de jardin



Vidéo (2mn33s) : Démoulage d'un cabanon de jardin





bigone Je viens d'arriver Inscrit le: 12/2/2010 Envois: 58 Karma: 86 Re: Une tempête fait décoller un cabanon jardin 2 Il était bien rempli ! lefresh Diabolique Inscrit le: 12/7/2009 Envois: 666 Karma: 431 Re: Une tempête fait décoller un cabanon jardin 2 Hearalgar Je m'installe Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 168 Karma: 154 Re: Une tempête fait décoller un cabanon jardin 3 Ca fait d'avantage tôle en papier mal fixée que cabanon PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11135 Karma: 10734 Re: Une tempête fait décoller un cabanon jardin 1 Ce bordel ^^ asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 865 Karma: 366 Re: Une tempête fait décoller un cabanon jardin 0 Un cabanon de jardin ?





Plutôt une grande bâche en plastique posée sur un tas de bordel.





En fait de tempête, quelqu'un a juste éternué à proximité et ça s'est envolé. pierrick_serge Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 205 Karma: 141 Re: Une tempête fait décoller un cabanon jardin Re: Une tempête fait décoller un cabanon jardin 0 En 1999, tous les cabanons de jardin de mon quartier sont allés faire un tour, certains à plus de 800 m... ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1423 Karma: 2445 Re: Une tempête fait décoller un cabanon jardin Re: Une tempête fait décoller un cabanon jardin 1





....Pirouette Cacahouete, / La maison est en carton... ....Pirouette Cacahouete, / La maison est en carton... Borny Je suis accro Inscrit le: 17/8/2014 Envois: 1304 Karma: 1081 En ligne ! Re: Une tempête fait décoller un cabanon jardin Re: Une tempête fait décoller un cabanon jardin 0

@pierrick_serge

En 1999, tous les cabanons de jardin de mon quartier sont allés faire un tour, certains à plus de 800 m...

En cas de tempête, mieux vaut pas sortir dans ton quartier ! Citation :En cas de tempête, mieux vaut pas sortir dans ton quartier ! MAC_Ak Je m'installe Inscrit le: 4/4/2016 Envois: 273 Karma: 1219 En ligne ! Re: Une tempête fait décoller un cabanon jardin Re: Une tempête fait décoller un cabanon jardin 1 Mince, moi aussi je fais comme lui, je mets toutes mes affaires dans mon cabanon...



