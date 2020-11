Vidéo : Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement » et observe sa viralité Posté par corent2

G Milgram a fait l'expérience de créer un faux document, et a observé sa propagation.

Le document est même arrivé jusqu'au JT de TF1.



Vidéo (8mn50s) : Fake News « 3e confinement » (Experience)





Sur le même sujet :

Image : Si le Titanic coulait en 2020 Vidéo : Fake News : Najat Vallaud-Belkacem se moque de Vanessa Burggraf (ONPC) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Lebowsky89 Je suis accro Inscrit le: 25/4/2014 Envois: 1253 Karma: 2641 Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... 5 Évidemment que ça marche, mais bon ça reste très très con de faire ça.



On a besoin d'accalmie dans ce monde, pas que des gens mettent de l'huile sur le feu.



Dénoncer et lutter contre la désinformation & le rôle des médias de masse, d'accord, mais s'en servir pour prouver que ça existe, mouais.



Bon allez si ça sert à la prise de conscience de certains, pourquoi pas ! Mais ceux qui risquent d'y croire ne seront-ils pas plus nombreux au final ?

27 commentaires Auteur Conversation bobolebobo Je m'installe Inscrit le: 21/1/2013 Envois: 164 Karma: 297 Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... 2

https://www.koreus.com/video/complotiste-explique.html Bin forcément, comme les PMU sont fermés ça ne pouvait que marcher ! Reg24 Je viens d'arriver Inscrit le: 21/10/2014 Envois: 56 Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... 3 Voilà qui prouve, une fois de plus, que les gens ne réfléchissent pas, et croient tout ce qu'ils voient, sans se renseigner après de sources sures. Ustost Je m'installe Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 402 Karma: 665 Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... 0 Mais alors, est-ce que oui ou non il va y avoir un troisième confinement ? On a le droit de savoir ! Lebowsky89 Je suis accro Inscrit le: 25/4/2014 Envois: 1253 Karma: 2641 Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... 5 Évidemment que ça marche, mais bon ça reste très très con de faire ça.



On a besoin d'accalmie dans ce monde, pas que des gens mettent de l'huile sur le feu.



Dénoncer et lutter contre la désinformation & le rôle des médias de masse, d'accord, mais s'en servir pour prouver que ça existe, mouais.



Bon allez si ça sert à la prise de conscience de certains, pourquoi pas ! Mais ceux qui risquent d'y croire ne seront-ils pas plus nombreux au final ? Ducantois1850 Je m'installe Inscrit le: 10/2/2012 Envois: 448 Karma: 127 Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... 0 Autant c'est marrant, autant je pense qu'on avait pas besoin d'une expérience de ce genre pour savoir que beaucoup trop de monde partage tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux.



Je pense même que ce genre d'expérience ne fait que rajouter de l'huile sur le feu : la majorité des personnes qui ont relayé ou simplement vu ce faux document ne sauront jamais que c'était un fake, et ça ne fera qu'exacerber le complotisme ambiant. Quant aux médias qui se sont fait avoir, jamais ils n'avoueront s'être fait prendre pour des buses. alka_ Je m'installe Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 208 Karma: 155 Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... 1 on n'est plus à un faux près !! celui-là au moins a un intérêt maxbren Je viens d'arriver Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 99 Karma: 465 Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... 0 C'est une vraie vidéo?



Parce que j'ai pas entendu parler de ce 3e confinement! SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 342 Karma: 628 Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... 1 il vient d'avouer qu'il a créé un faux document officiel et qu'il l'a partagé sur les réseaux sociaux, qui a nourri le fantasme de plein de complotiste, je sais pas si il risque quelque chose au niveau justice guymen Je m'installe Inscrit le: 5/11/2016 Envois: 266 Karma: 353 Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... 1 FAKE!!!! on voit bien qu'il fait semblant de fabriquer un faux alors qu'il le montre déjà fini 30 secondes auparavant Incognitto Je m'installe Inscrit le: 26/4/2006 Envois: 400 Karma: 126 Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... 0 Et tout ce beau monde vote... l'égalité est aussi belle et qu'angoissante ! tithom Je m'installe Inscrit le: 20/6/2009 Envois: 149 Karma: 52 Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... 3 @Ducantois1850

Quant aux médias qui se sont fait avoir, jamais ils n'avoueront s'être fait prendre pour des buses.

Alors faut relativiser, dans les médias qu'ils citent, il dit qu'ils parlent de son document, il ne dit pas qu'ils y croient. On peut lire "INFOX" par exemple dans le JT de TF1. Je pense que c'est surtout pour montrer que sa création a pris de l'ampleur.



Après de nombreux pseudo "médias" (si on peut les appeler médias), leur but est de faire des clics, la question de la véracité des articles n'est pas un facteur de choix pour décider de la publication. Donc ce n'est même pas une histoire d'être pris pour des buses. Ils ont fait des clics, ils ont atteint leur objectif de se faire des tunes, pour eux osef que ce soit vrai ou faux.



Par contre c'est vrai que tous ceux qu'ils citent sont un minimum sérieux, je ne suis pas allé checker chaque article voir si le média tombait dans le panneau ou s'il mettait en doute la véracité du document.

Edit : mon voisin du dessus a répondu à ma question, merci Citation :Alors faut relativiser, dans les médias qu'ils citent, il dit qu'ils parlent de son document, il ne dit pas qu'ils y croient. On peut lire "INFOX" par exemple dans le JT de TF1. Je pense que c'est surtout pour montrer que sa création a pris de l'ampleur.Après de nombreux pseudo "médias" (si on peut les appeler médias), leur but est de faire des clics, la question de la véracité des articles n'est pas un facteur de choix pour décider de la publication. Donc ce n'est même pas une histoire d'être pris pour des buses. Ils ont fait des clics, ils ont atteint leur objectif de se faire des tunes, pour eux osef que ce soit vrai ou faux.Par contre c'est vrai que tous ceux qu'ils citent sont un minimum sérieux, je ne suis pas allé checker chaque article voir si le média tombait dans le panneau ou s'il mettait en doute la véracité du document.Edit : mon voisin du dessus a répondu à ma question, merci Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1219 Karma: 1708 Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... 1 @tithom

Tu as dit ce que je voulais dire mais je vais le répéter encore de façon simplifiée.

Tous les médias mainstream qui ont parler de ce document l'ont fait pour le démentir. Certains d'entre eux en mettant des titres putaclicks. Nath33 Je viens d'arriver Inscrit le: 5/2/2010 Envois: 53 Karma: 270 Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... 0 C'est sympa l'ASMR larzuc Je suis accro Inscrit le: 15/3/2014 Envois: 694 Karma: 1177 Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... 0 C'est aussi con comme démarche que le prof qui avait mis des infos fausses sur un auteur de livre sur Wikipedia,

puis qui a demandé un travail sur cet auteur à ses élèves. Il a ainsi montré à ses élèves que selon lui ils avaient été stupides de croire ce qu'il y a sur internet...

Si on n'a pas connu l'auteur intimement de son vivant, alors il faut bien tenter de trouver des infos quelque-part.



Mais promis dorénavant je prendrai l'avion et rdv tous les jours avec le ministère pour qu'ils me confirment les infos de déconfinement. Adrakas Je m'installe Inscrit le: 19/1/2015 Envois: 398 Karma: 930 Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... 0 C'est marrant, mais ceux qui partages ce genre de truc bidon, c'est les mêmes qui parlent à tout le monde avec condescendance et arrogance, parceque c'est bien connu, eux ils savent tout, les autres ne savent rien. Ishtu Je viens d'arriver Inscrit le: 11/12/2016 Envois: 74 Karma: 200 Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... 0

@Lebowsky89

Évidemment que ça marche, mais bon ça reste très très con de faire ça.



On a besoin d'accalmie dans ce monde, pas que des gens mettent de l'huile sur le feu.



Dénoncer et lutter contre la désinformation & le rôle des médias de masse, d'accord, mais s'en servir pour prouver que ça existe, mouais.



Bon allez si ça sert à la prise de conscience de certains, pourquoi pas ! Mais ceux qui risquent d'y croire ne seront-ils pas plus nombreux au final ?



Sans aucun doute.



Rares sont les personnes qui auront le reflexe d'aller chercher les sources, de comprendre, de réfléchir.

Pour citer un mec un peu plus connu, la chaine YouTube du Defekator est excellente pour essayer de développer un esprit critique et de vérifier les sources, de ne pas croire tout ce qui tourne sur internet.



Comme tu le dis, il y aura d'avantage de personnes du quotidien qui ne seront pas habituées aux réseaux sociaux, aux petites manipulations et vont croire ouvertement ce qu'on leur dit. Il suffit juste de voir les réactions au film Hold-Up.





TUTO : Savoir quand ça craint - DEFAKATOR Citation :Sans aucun doute.Rares sont les personnes qui auront le reflexe d'aller chercher les sources, de comprendre, de réfléchir.Pour citer un mec un peu plus connu, la chaine YouTube du Defekator est excellente pour essayer de développer un esprit critique et de vérifier les sources, de ne pas croire tout ce qui tourne sur internet.Comme tu le dis, il y aura d'avantage de personnes du quotidien qui ne seront pas habituées aux réseaux sociaux, aux petites manipulations et vont croire ouvertement ce qu'on leur dit. Il suffit juste de voir les réactions au film Hold-Up.TUTO : Savoir quand ça craint - DEFAKATOR Amenite Je viens d'arriver Inscrit le: 16/9/2019 Envois: 63 En ligne ! Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... 0 The Lancet avait tenté un truc dans le genre il y a quelques mois, sauf que là c'est toute l'hyperclasse médiatico-industrialo-politique mondialisée qui était tombée dans le panneau. Faut dire, l'actrice porno qui présentait le papier était vachement bonne, on y aurait peut-être cru nous aussi. 4Liberty Je m'installe Inscrit le: 27/1/2015 Envois: 431 Karma: 104 Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... 0 C'est n'importe quoi cette video... Déjà qui nous dit que le mec qui l'a fait a vraiment créé le document. Et franchement, le secret professionnel ça existe. C'est n'importe quoi. Aussi, les gens qui partagent ça pour soutenir des complots, c'est pour arranger leurs petites affaires et soulager leur conscience. Puis si on prend le temps de lire le contenu des médias, c'est dit que le document est bidon donc voilà. Enfin, il suffit de prendre la référence du document et le service concerné pour voir que c'est totalement bidon. Étant donné que nous citoyens lambda on est pas dans la capacité de vérifier l'information, pouryqoi croire un gars qui poste le document. C'est débile. Amenite Je viens d'arriver Inscrit le: 16/9/2019 Envois: 63 En ligne ! Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... 0 @Lebowsky89 Même démarche que PETA, pour dénoncer la maltraitance animale, on torture et on tue des bébés chats devant les caméras. C'est pas très gratifiant mais ça évite de se lever le matin pour faire un vrai travail. Neutre Je m'installe Inscrit le: 14/6/2016 Envois: 244 Karma: 773 En ligne ! Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... 0 @larzuc



Un document officiel de novembre qui annonce un confinement pour mars avec une date précise, c'est complètement invraisemblable. Face à cela, la seule réaction saine est de se demander si le document est un vrai ou pas ! Si face à ce document on en conclut qu'il y a un complot, c'est qu'on a un souci...



@Amenite



L'affaire du lancet a été démontée très rapidement. Dans la semaine qui a suivi, de nombreux scientifiques avaient pointé les invraisemblances et le papier a finalement été retiré. Il n'y a pas que du bon dans la communauté scientifique, mais dans ce cas-là elle (je parle bien de la communauté, pas des auteurs de l'étude en question ni des chercheurs qui ont donné un avis favorable à la publication) a plutôt bien fonctionné. BinaGuiChay Je viens d'arriver Inscrit le: 19/4/2020 Envois: 19 Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... 0 Lebowsky89 et là ça t' "oblige" à partager du coup la vidéo d'explication ... c'est malin non ? Il faut faire de la pub pour Defakator ça démarche est irréprochable et les tartuffes du gouvernement ne le subventionne pas genre mais c'est quoi votre drôle de masque? et là ça t' "oblige" à partager du coup la vidéo d'explication ... c'est malin non ?Il faut faire de la pub pour Defakator ça démarche est irréprochable et les tartuffes du gouvernement ne le subventionne pas genre mais c'est quoi votre drôle de masque? nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 619 Karma: 1108 Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... 0 Sa narration ASMR ça dérange personne. greenysnaky Je masterise ! Inscrit le: 21/2/2013 Envois: 2074 Karma: 1602 Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... 0 A tous les coups tu vas avoir des gens qui continuent à défendre une théorie débile dans laquelle ce document est vrai.



Mais ce genre d'expériences sont vraiment d'utilité publique, ça me fait penser à la vidéo d'Astronogeek sur les crop circles. AMaXOnline Je viens d'arriver Inscrit le: 16/10/2007 Envois: 10 Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... 0 C'est vraiment nul, il n'a même pas utilisé la musique de Requiem for a Dream ! jamesdoe Garçon un Pastis Inscrit le: 13/11/2015 Envois: 51 Karma: 64 En ligne ! Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... 0



Ou alors une vidéo faite par quelqu'un pour nous faire croire que le gouvernement l'a créée pour nous faire croire que le document était faux !



Ou alors une vidéo faite par le gouvernement pour nous faire croire que...



Une vidéo sûrement créée par le gouvernement pour nous faire croire que le document était faux !Ou alors une vidéo faite par quelqu'un pour nous faire croire que le gouvernement l'a créée pour nous faire croire que le document était faux !Ou alors une vidéo faite par le gouvernement pour nous faire croire que... Amenite Je viens d'arriver Inscrit le: 16/9/2019 Envois: 63 En ligne ! Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... 0 @Neutre Oui peut-être, mais des décisions ont été prises en conséquence de ce que cette étude affirmait, et ces décisions n'ont pas été retirées, elles... Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2463 Karma: 1191 En ligne ! Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... Re: Il crée une Fake News qui parle de « 3e confinement »... 0

@Lebowsky89

Évidemment que ça marche, mais bon ça reste très très con de faire ça.



On a besoin d'accalmie dans ce monde, pas que des gens mettent de l'huile sur le feu.



Dénoncer et lutter contre la désinformation & le rôle des médias de masse, d'accord, mais s'en servir pour prouver que ça existe, mouais.



Bon allez si ça sert à la prise de conscience de certains, pourquoi pas ! Mais ceux qui risquent d'y croire ne seront-ils pas plus nombreux au final ?



Moi je trouve cela bien, car, quand tu le dis aux gens, ils ne se rendent pas compte a quel point, la au moins c'est clair... Et quand tu regardes sur Twitter, Facebook, etc, le nombre de merdes qui circulent... Surtout en ce moment avec les complotistes. Citation :Moi je trouve cela bien, car, quand tu le dis aux gens, ils ne se rendent pas compte a quel point, la au moins c'est clair... Et quand tu regardes sur Twitter, Facebook, etc, le nombre de merdes qui circulent... Surtout en ce moment avec les complotistes. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.