Vidéo : « Faillite Club », une parodie du film Fight Club version Covid-19 Posté par LeFreund

Une parodie du film Fight Club version Covid-19 diffusée dans l'émission 52 minutes sur RTS.



Vidéo (7mn32s) : Faillite Club (52 minutes)





Auteur Conversation Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 374 Karma: 1288 Re: « Faillite Club », une parodie du film Fight Club ver... Re: « Faillite Club », une parodie du film Fight Club ver... 0

La Strategie De l'Echec en entier ! Mouais... ou sinon : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=1448805



La Strategie De l'Echec en entier ! Mouais... ou sinon : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=1448805 La Strategie De l'Echec en entier ! polemhic Je viens d'arriver Inscrit le: 27/11/2015 Envois: 80 Re: « Faillite Club », une parodie du film Fight Club ver... Re: « Faillite Club », une parodie du film Fight Club ver... 0 Trop drôle des gens qui se suicide, un gouvernement qui s'endette. Vite faisons une vidéo pour en rire ! gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 2966 Karma: 2469 Re: « Faillite Club », une parodie du film Fight Club ver... Re: « Faillite Club », une parodie du film Fight Club ver... 5 @polemhic Dédramatiser, ... chacun sa façon de réagir. Le thème semble coller à une réalité connue des auteurs. Ils l'abordent juste à leur façon. PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 506 Karma: 407 Re: « Faillite Club », une parodie du film Fight Club ver... Re: « Faillite Club », une parodie du film Fight Club ver... 0 Ressemblant. On retrouve même les images subliminales. yautja87 Je m'installe Inscrit le: 3/9/2015 Envois: 365 Karma: 446 Re: « Faillite Club », une parodie du film Fight Club ver... Re: « Faillite Club », une parodie du film Fight Club ver... 2 Pas mal de plans iconiques là dedans! On sent un réel amour du film, pis c'est bien joué, moi j'ai trouvé ça super. GrooveGang Je m'installe Inscrit le: 8/10/2014 Envois: 405 Karma: 890 En ligne ! Re: « Faillite Club », une parodie du film Fight Club ver... Re: « Faillite Club », une parodie du film Fight Club ver... 0 Vraiment bien fait et triste de réalité, je vous conseil de jeter un œil à leur chaine youtube, ils sont pas mauvais les bougres WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2770 Karma: 8781 En ligne ! Re: « Faillite Club », une parodie du film Fight Club ver... Re: « Faillite Club », une parodie du film Fight Club ver... 0 Mais non j’attendais la fin juste pour écouter du Pixies ... mais c’est quoi cette version ?!?!?! kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1881 Karma: 3446 En ligne ! Re: « Faillite Club », une parodie du film Fight Club ver... Re: « Faillite Club », une parodie du film Fight Club ver... 0

@yautja87

Pas mal de plans iconiques là dedans! On sent un réel amour du film, pis c'est bien joué, moi j'ai trouvé ça super.



Exact ! Ils ont même respecté la musique de fin (hormis la version).



Moi j'ai bien aimé !



Et leur Marla est vraiment proche de celle du film ! C'est troublant.





Bravo à nos petits suisses de se lâcher !