Vidéo : Un crocodile attrape un guépard au bord d'un point d'eau (Afrique du Sud) Posté par Skwatek

Vidéo déconseillée aux plus sensibles

Un crocodile attrape et noie un jeune guépard qui boit dans un point d'eau du parc national Kruger en Afrique du Sud.







Vidéo (1mn53s) : Un crocodile attrape un guépard





Sur le même sujet :

Vidéo : Un homme retire son chiot de la gueule d'un alligator Vidéo : Buffle vs Lions et Crocodile Vidéo : Un jaguar attaque un crocodile Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires momoaliz Je masterise ! Inscrit le: 13/10/2015 Envois: 2135 Karma: 1399 En ligne ! Re: Un crocodile attrape un guépard au bord d'un poi... 11 Vous navigateur est trop vieux Tytouan Je m'installe Inscrit le: 18/12/2010 Envois: 151 Karma: 486 En ligne ! Re: Un crocodile attrape un guépard au bord d'un poi... 5 Les autres guépards à la fin c'est littéralement :

"- Euh......... Didier ?.............. Didier ?......."

18 commentaires Auteur Conversation Salamafet Je m'installe Inscrit le: 19/7/2011 Envois: 115 Karma: 236 Re: Un crocodile attrape un guépard au bord d'un poi... Re: Un crocodile attrape un guépard au bord d'un poi... 4 La nature est à la fois belle et cruelle. Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2224 Karma: 2611 Re: Un crocodile attrape un guépard au bord d'un poi... Re: Un crocodile attrape un guépard au bord d'un poi... 3 C'est marrant comme je peux m'en foutre pour une gazelle, et être choqué pour un guépard. Tytouan Je m'installe Inscrit le: 18/12/2010 Envois: 151 Karma: 486 En ligne ! Re: Un crocodile attrape un guépard au bord d'un poi... Re: Un crocodile attrape un guépard au bord d'un poi... 5 Les autres guépards à la fin c'est littéralement :

"- Euh......... Didier ?.............. Didier ?......." momoaliz Je masterise ! Inscrit le: 13/10/2015 Envois: 2135 Karma: 1399 En ligne ! Re: Un crocodile attrape un guépard au bord d'un poi... Re: Un crocodile attrape un guépard au bord d'un poi... 11 Vous navigateur est trop vieux themightycarrot Je m'installe Inscrit le: 2/4/2014 Envois: 181 Karma: 320 Re: Un crocodile attrape un guépard au bord d'un poi... Re: Un crocodile attrape un guépard au bord d'un poi... 2 Pile au moment où j'étais en train de couper des oignons.. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2391 Karma: 5512 Re: Un crocodile attrape un guépard au bord d'un poi... Re: Un crocodile attrape un guépard au bord d'un poi... 1 Et comme on dit au Gabon, attends d'avoir traversé la rivière avant de dire au crocodile qu'il a une sale gueule Yazguen Je poste trop Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 12031 Karma: 10129 En ligne ! Re: Un crocodile attrape un guépard au bord d'un poi... Re: Un crocodile attrape un guépard au bord d'un poi... 1 Même en vitesse 0,25, l'attaque est rapide. On voit bien aussi que le Croco est vraiment au bord... delseb Je m'installe Inscrit le: 15/6/2007 Envois: 482 Karma: 1042 Re: Un crocodile attrape un guépard au bord d'un poi... Re: Un crocodile attrape un guépard au bord d'un poi... 0 Ce petit moment de déconcentration où il regarde les humains lui coute la vie Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 389 Karma: 1358 En ligne ! Re: Un crocodile attrape un guépard au bord d'un poi... Re: Un crocodile attrape un guépard au bord d'un poi... 0 LEO, PARS !



Ah non merde, c'est un guépard, et je ne voudrais surtout pas être accusé d'homophobie pour une blague, pourtant potache, mais bon... gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 2980 Karma: 2486 Re: Un crocodile attrape un guépard au bord d'un poi... Re: Un crocodile attrape un guépard au bord d'un poi... 0 Cool pour le croco. à manger pour la semaine.

Triste pour la famille guépard. Kailyana Je suis accro Inscrit le: 22/12/2010 Envois: 543 Karma: 577 Re: Un crocodile attrape un guépard au bord d'un poi... Re: Un crocodile attrape un guépard au bord d'un poi... 0 J ose pas regarder :s Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 634 Karma: 1102 Re: Un crocodile attrape un guépard au bord d'un poi... Re: Un crocodile attrape un guépard au bord d'un poi... 0 C'est vraiment un foutu monstre ...

On voit bien que les animaux sont terrifiés de devoir se rapprocher de ce trou d'eau hanté par ce monstre.



@Apowers

Je ne pense pas que ce soit contre les gazelles ou pour les guépards ...

C'est plutôt la technique de chasse du croco qu'on n'aime pas, de la même façon qu'on n'aime pas les araignées. papasan Je m'installe Inscrit le: 29/6/2015 Envois: 226 Karma: 344 Re: Un crocodile attrape un guépard au bord d'un poi... Re: Un crocodile attrape un guépard au bord d'un poi... 0 Heureusement les petits ne sont pas si petits que ça, ils devraient pouvoir se démerder sans maman ... Nan ? Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5342 Karma: 5040 Re: Un crocodile attrape un guépard au bord d'un poi... Re: Un crocodile attrape un guépard au bord d'un poi... 0 Pauv' crocro ! Que du guépard à bouffer. Il devait en avoir marre de l'entendre chanter.



Le Chant du Départ - Song of the Departure (paroles / with lyrics)



Hein ? C'est pas le chant du guépard ? Me m'ai trompé kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1886 Karma: 3478 Re: Un crocodile attrape un guépard au bord d'un poi... Re: Un crocodile attrape un guépard au bord d'un poi... 0

@Kailyana

J ose pas regarder :s



Très honnêtement c'est vraiment rapide, en moins de 3 secondes le guépard disparaît, pas de sang ni rien... C'est propre et sans bavure.



Sacrément efficace le crocodile. Citation :Très honnêtement c'est vraiment rapide, en moins de 3 secondes le guépard disparaît, pas de sang ni rien... C'est propre et sans bavure.Sacrément efficace le crocodile. kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1886 Karma: 3478 Re: Un crocodile attrape un guépard au bord d'un poi... Re: Un crocodile attrape un guépard au bord d'un poi... 0

@papasan

Heureusement les petits ne sont pas si petits que ça, ils devraient pouvoir se démerder sans maman ... Nan ?



Qu'est ce qui te dis que c'est une maman guépard ?



Vous navigateur est trop vieux Citation :Qu'est ce qui te dis que c'est une maman guépard ? Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4276 Karma: 6575 Re: Un crocodile attrape un guépard au bord d'un poi... Re: Un crocodile attrape un guépard au bord d'un poi... 0 Et je suis sur que le croco n a pas une griffe. papasan Je m'installe Inscrit le: 29/6/2015 Envois: 226 Karma: 344 Re: Un crocodile attrape un guépard au bord d'un poi... Re: Un crocodile attrape un guépard au bord d'un poi... 1 kpouer Ah ouai nan effectivement rien. C'est juste l'histoire que je me suis faite dans ma tête.. Ah ouai nan effectivement rien. C'est juste l'histoire que je me suis faite dans ma tête.. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.