Vidéo : Une plongée spectaculaire dans le monde du Campus Univers Cascades Posté par Aethnight

Une impressionnante présentation du Campus Univers Cascades, un centre de formation professionnel à la cascade physique basé à Le Cateau-Cambrésis, dans les Hauts-de-France.



Vidéo (4mn10s) : Bienvenue dans notre monde (Campus Univers Cascades)





Vidéo : Des cascadeurs s'échangent des coups via leurs caméras #CUCchallenge Vidéo : We are Vikings (cascades au Puy du Fou) Vidéo : Cascade spectaculaire à moto dans GTA V Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 767 Karma: 3322 Re: Une plongée spectaculaire dans le monde du Campus Uni... Re: Une plongée spectaculaire dans le monde du Campus Uni... 3 Et dire que moi, quand je m'étire un peu trop le matin, je me tape une crampe... Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 396 Karma: 1388 Re: Une plongée spectaculaire dans le monde du Campus Uni... Re: Une plongée spectaculaire dans le monde du Campus Uni... 0 Impressionnant ! LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3691 Karma: 9388 En ligne ! Re: Une plongée spectaculaire dans le monde du Campus Uni... Re: Une plongée spectaculaire dans le monde du Campus Uni... 0 Si vous regardez bien, vous remarquerez que les cascades sont effectuées par des professionnels. Metamax Je viens d'arriver Inscrit le: 19/2/2019 Envois: 34 Karma: 194 Re: Une plongée spectaculaire dans le monde du Campus Uni... Re: Une plongée spectaculaire dans le monde du Campus Uni... 1

Laissons les cascadeurs écrire les prochains films

Félicitation, c'est magnifique. C'est bien meilleur que la plupart des films français !Laissons les cascadeurs écrire les prochains filmsFélicitation, c'est magnifique. Aztuk Je viens d'arriver Inscrit le: 2/11/2019 Envois: 4 Re: Une plongée spectaculaire dans le monde du Campus Uni... Re: Une plongée spectaculaire dans le monde du Campus Uni... 1 On a une école comme ça en France pourtant je vois aucune de ces cascades dans les productions françaises... Goth-Ame Je viens d'arriver Inscrit le: 18/12/2017 Envois: 23 Re: Une plongée spectaculaire dans le monde du Campus Uni... Re: Une plongée spectaculaire dans le monde du Campus Uni... 0 Superbe ! C'est toujours sympa de voir d'avantage l'envers des décors, et tous ceux qui travaillent dans l'ombre ... thechopeur Je viens d'arriver Inscrit le: 26/4/2011 Envois: 71 Karma: 248 Re: Une plongée spectaculaire dans le monde du Campus Uni... Re: Une plongée spectaculaire dans le monde du Campus Uni... 0 Superbe, dommage qu'au final ils finiront à faire des cascades type "mec renversé par une voiture" pour Joséphine ange gardien, Julie Lescaut ou encore Louis la broquante ... VincentBt Je viens d'arriver Inscrit le: 9/12/2020 Envois: 1 Re: Une plongée spectaculaire dans le monde du Campus Uni... Re: Une plongée spectaculaire dans le monde du Campus Uni... 1 Une pensée au voisinage du campus logomoca Je suis accro Inscrit le: 16/9/2006 Envois: 909 Karma: 870 Re: Une plongée spectaculaire dans le monde du Campus Uni... Re: Une plongée spectaculaire dans le monde du Campus Uni... 0



Mais respect à eux franchement, trop bien cette vidéo ! CUC en anglais c'est un mot simplifié pour dire "Frimeur" lolMais respect à eux franchement, trop bien cette vidéo ! kimkeller Je suis accro Inscrit le: 26/3/2014 Envois: 543 Karma: 163 Re: Une plongée spectaculaire dans le monde du Campus Uni... Re: Une plongée spectaculaire dans le monde du Campus Uni... 0 hé bien le prix de l'immobilier doit pas être très élevé dans le quartier vu le nombre de meurtre et tapage ^^ Tytouan Je m'installe Inscrit le: 18/12/2010 Envois: 152 Karma: 499 Re: Une plongée spectaculaire dans le monde du Campus Uni... Re: Une plongée spectaculaire dans le monde du Campus Uni... 2 J'imagine tellement les journées portes ouvertes avec les parents qui accompagnent les futurs nouveaux élèves.

"- Et donc veuillez me suivre. Nous voici en salle de classe. Faites attention à la personne en feu qui passe devant nous. C'est donc ici que nous apprenons la théorie.

- ......... Mais pourquoi tout le monde se bat ?

- Ah ben après la théorie vient toujours la pratique !

- Mais regardez, il y a un homme qui vient de balancer un jeune par la fenêtre !

- Ah non mais ça c'est le professeur !

*Bonjour !* :-D" Jay_Padami Je m'installe Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 147 Karma: 89 Re: Une plongée spectaculaire dans le monde du Campus Uni... Re: Une plongée spectaculaire dans le monde du Campus Uni... 0 Un camp pour apprendre à faire des pirouettes super.. MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1247 Karma: 2093 Re: Une plongée spectaculaire dans le monde du Campus Uni... Re: Une plongée spectaculaire dans le monde du Campus Uni... 0 Très bonne école où l'on apprend à ne pas se briser la nuque en groupe. Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2473 Karma: 1197 Re: Une plongée spectaculaire dans le monde du Campus Uni... Re: Une plongée spectaculaire dans le monde du Campus Uni... 0

C'est bien meilleur que la plupart des films français !

Laissons les cascadeurs écrire les prochains films

Félicitation, c'est magnifique.



Ou pas. ^^









TruuuC Je m'installe Inscrit le: 23/1/2015 Envois: 143 Karma: 108 En ligne ! Re: Une plongée spectaculaire dans le monde du Campus Uni... Re: Une plongée spectaculaire dans le monde du Campus Uni... 0 Apparemment ils ont bien appris leurs leçons.