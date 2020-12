Bienvenue dans notre monde (Campus Univers Cascades)

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Embarquez avec les cascadeurs du CUC (Campus Univers Cascades), un centre de formation professionnel à la cascade physique basé à Le Cateau-Cambrésis, dans les Hauts-de-France, et plongez au cœur de l'action ! Trois jours de tournage, mobilisant 130 personnes, et plus d’un mois de postproduction ont été nécessaires à Teddy Masson, ancien élève du CUC, pour la réalisation de cette spectaculaire vidéo de 4 minutes.

campus cascades cascadeur cuc pub univers