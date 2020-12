Vidéo : Une camionnette est bloquée entre les barrières d'un passage à niveau (Pologne) Posté par alfosynchro

Une camionnette est bloquée entre les barrières d'un passage à niveau à Cracovie, en Pologne.



Vidéo (38s) : Une camionnette bloquée sur un passage à niveau





Sauf erreur, ce type de barrière tombent facilement et se remettent aussi facilement. Et il se fait klaxonner au seul moment où il prend la bonne décision



Bonne réaction, vaut mieux péter la barrière que de rester coincé et se faire percuter.

Je pense que tout le monde aurait fait pareil, mais j'attends quand même de lire vos suggestions



Les barrières sont faites pour, c'est exactement ce qu'il faut faire. Enfin une vidéo de passage à niveau qui donne le sourire

Comme mes VDD,super réaction hormis le débile qui klaxonne..

La seule bonne chose à faire dans cette situation !

J'ai quand même l'impression qu'il a voulu forcer le feu rouge.

Bonne réaction, certes, mais suite à une erreur à l'origine.





Normalement on ne s'engage pas sur un carrefour une voie ferrée ou autre si on n'a pas la certitude de pouvoir passer complètement.





Ce qui me rend fou, c'est que personne ne respecte cette règle simple et élémentaire. On préfère bloquer la voie qu'on croise, que de patienter 2 minutes 2m plus loin que le feu repasse au vert.