Vidéo : Un streameur fait un mauvais choix dans Cyberpunk 2077 Posté par Koreus

Un streameur sud-coréen fait un mauvais choix dans le jeu vidéo Cyberpunk 2077.



Vidéo (58s) : Mauvais choix dans Cyberpunk 2077





Auteur Conversation Wernion Je viens d'arriver Inscrit le: 19/1/2020 Envois: 55 Karma: 113 Re: Un streameur fait un mauvais choix dans Cyberpunk 2077 Re: Un streameur fait un mauvais choix dans Cyberpunk 2077 6 Avec cette langue on est vraiment dans l'immersif pour le coup. Jeanoulou Je m'installe Inscrit le: 24/10/2013 Envois: 102 Karma: 197 Re: Un streameur fait un mauvais choix dans Cyberpunk 2077 Re: Un streameur fait un mauvais choix dans Cyberpunk 2077 0 Mais pourquoi il utilise pas son stream deck ou bien il fait pause avec le jeu le temps de régler son écran s'il a pas justement de stream deck ? (ce qui m'étonnerais, c'est pas un peu la base pour un streamer d'un avoir un ?) PAST3K Je m'installe Inscrit le: 9/7/2019 Envois: 172 Karma: 443 Re: Un streameur fait un mauvais choix dans Cyberpunk 2077 Re: Un streameur fait un mauvais choix dans Cyberpunk 2077 0 Au moins cela fait un truc de pas buggé dans ce jeu! Kappa LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3728 Karma: 9562 En ligne ! Re: Un streameur fait un mauvais choix dans Cyberpunk 2077 Re: Un streameur fait un mauvais choix dans Cyberpunk 2077 1 C'est là qu'on apprécie le retour de force...

(c) Variel Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21253 Karma: 17518 Re: Un streameur fait un mauvais choix dans Cyberpunk 2077 Re: Un streameur fait un mauvais choix dans Cyberpunk 2077 0 Cyberfuck 2077. Noice.

























(c) Variel Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21253 Karma: 17518 Re: Un streameur fait un mauvais choix dans Cyberpunk 2077 Re: Un streameur fait un mauvais choix dans Cyberpunk 2077 0 Cyberfuck 2077. Noice. Variel Je poste trop Inscrit le: 8/1/2009 Envois: 12673 Karma: 4483 En ligne ! Re: Un streameur fait un mauvais choix dans Cyberpunk 2077 Re: Un streameur fait un mauvais choix dans Cyberpunk 2077 1 @LeFreund ® Du coup, je te mets +1 .

(Quand on cite de bons auteurs, on a de bonnes notes…) Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4299 Karma: 6596 En ligne ! Re: Un streameur fait un mauvais choix dans Cyberpunk 2077 Re: Un streameur fait un mauvais choix dans Cyberpunk 2077 0 Je comprends pas pourquoi c est insolite...c est le caractere homosexuelle de la video?

Maintenant que j ai démarré une bonne grosse polemique des familles je vais me coucher. Je tiens quand même a préciser que cette video m a bien fait rire.

@LeFreund t as pas le droit...

@Variel si lefreund passe top com faudra pas pleurer.