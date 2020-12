Vidéo : La publicité de Noël 2020 de DocMorris Posté par Koreus

DocMorris nous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année avec cette jolie publicité.



Vidéo (2mn41s) : Pub DocMorris (Noël 2020)





Vidéo : Pub de Noël pour le site PornHub Vidéo : Pub de Noël de John Lewis 2018 (Le Garçon et Le Piano)

SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 345 Karma: 640 Re: La publicité de Noël 2020 de DocMorris 8 j'ai eu la petite larme a la fin :')



maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 105 Karma: 476 Re: La publicité de Noël 2020 de DocMorris 3 On est bien d'accord que leur entreprise de vente de médocs sur internet, c'est l'opposé de ces images.

Attention vieux caché avec une étoile jaune = point godwin en attente... pierrick_serge Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 209 Karma: 140 Re: La publicité de Noël 2020 de DocMorris 0 L'exercice physique régulier, il n'y a que cela de vrai... boulouch Je m'installe Inscrit le: 18/6/2014 Envois: 150 Karma: 191 Re: La publicité de Noël 2020 de DocMorris 0 C'est quoi l'idée ? Il voit sa petite-fille comme un poids ? Chewie Je suis accro Inscrit le: 24/4/2010 Envois: 1530 Karma: 61 Re: La publicité de Noël 2020 de DocMorris 0 Aaaaaaaw c'est cucuuuuuul

Oui, je reste humain, j'ai aussi eu la larmichette à la fin...



mcflynans Je viens d'arriver Inscrit le: 1/8/2015 Envois: 92 Karma: 108 Re: La publicité de Noël 2020 de DocMorris 0 Bon on est tous d'accord que les sociétés pharmaceutiques c'est vraiment les pires...

Cependant, ces images sont belles et j'espère qu'elles redonneront un peu d'espoir et volonté dans ce monde incertain à cause de la pandémie.



Cependant, ces images sont belles et j'espère qu'elles redonneront un peu d'espoir et volonté dans ce monde incertain à cause de la pandémie.

Tenez bon et nos enfanr auront peut-être la chance de pouvoir vivre ce que nous avons vécu.. libre ( oh attention les trolls la, je ne dis pas que c'était tout rose aussi.) Buhcheron Je viens d'arriver Inscrit le: 11/5/2011 Envois: 33 Re: La publicité de Noël 2020 de DocMorris 0 C'est beau, tout ça tout ça, je suis d'accord, petite larme, c'est une belle publicité bien cul cul la praline. (le méchant moi espérait qu'il se fasse un tour de rein)



Mais le message là-dedans, pour une boite qui vend des médocs, c'est faire du sport et ne prenez pas nos médocs ou prenez nos médocs et vous pourrez faire du sport ?





Les germanophones, le message de fin, est-ce que ça veut dire ça à peu près :



Nark0t1k Je m'installe Inscrit le: 14/4/2007 Envois: 374 Karma: 283 Re: La publicité de Noël 2020 de DocMorris 0 mcflynans

Pas sur que la grippe disparaisse tu sais ... c'était déjà la il y à 20 ans



Pas sur que la grippe disparaisse tu sais ... c'était déjà la il y à 20 ans



un peu d'espoir et volonté dans ce monde incertain ...

Wow on ce calme hein on à tjrs pas passé et on ne passera probablement pas la barre des 2m de mort soit 0.025% de la population c'est peux être un peu tot pour parler de monde incertain xD Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 406 Karma: 1431 Re: La publicité de Noël 2020 de DocMorris 0 Das ist zer choupinou ! delseb Je m'installe Inscrit le: 15/6/2007 Envois: 483 Karma: 1040 Re: La publicité de Noël 2020 de DocMorris 0 Aucun masque dans cette vidéo, ils vivent sur quelle planète ces gens ? MatPy Je viens d'arriver Inscrit le: 19/5/2018 Envois: 97 Karma: 145 Re: La publicité de Noël 2020 de DocMorris 0 Bon il va falloir s'entraîner encore dur s'il veut continuer à faire ça tous les ans ! ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1036 Karma: 1689 En ligne ! Re: La publicité de Noël 2020 de DocMorris 0

@maxbren





Attention vieux caché avec une étoile jaune = point godwin en attente...



@maxbren

Attention, vieux qui fait de la musculation en vue de soulever une petite fille, point pedobear en attente... pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6560 Karma: 1960 En ligne ! Re: La publicité de Noël 2020 de DocMorris 0 Il faut bien des trésors de bons sentiments pour nous vendre Big Pharma.