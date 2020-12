Vidéo : Un trieur de déchets trouve un chat dans un sac (Russie) Posté par Skwatek

Un trieur de déchets trouve un chat dans un sac plastique sur la chaîne d'un centre de tri à Oulianovsk, en Russie.





Vidéo (53s) : Un trieur de déchets trouve un chat





Squaller Je suis accro Inscrit le: 11/9/2015 Envois: 1280 Karma: 527 Re: Un trieur de déchets trouve un chat dans un sac (Russ... Re: Un trieur de déchets trouve un chat dans un sac (Russ... 0 L'heureux sauveur est bien dégouté (vu sa tête) de devoir faire face à ce genre de saloperies chaque jour. Je ne lis pas sur les lèvres mais il a du leur dire: "Tenez, encore un animal, quelle honte!"

Je ne veux même pas imaginer le sort qui a été réservé aux animaux moins chanceux.



Le comble, c'est qu'on ne peut pas pendre les gens à quelque chose qu'ils n'ont même plus. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3801 Karma: 9796 En ligne ! Re: Un trieur de déchets trouve un chat dans un sac (Russ... Re: Un trieur de déchets trouve un chat dans un sac (Russ... 1

Djizeusse Je suis accro Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 631 Karma: 1098 Re: Un trieur de déchets trouve un chat dans un sac (Russ... Re: Un trieur de déchets trouve un chat dans un sac (Russ... 0 Il y a quand même des sacrés enculés sur terre KingRarium Je viens d'arriver Inscrit le: 3/2/2016 Envois: 94 Karma: 808 Re: Un trieur de déchets trouve un chat dans un sac (Russ... Re: Un trieur de déchets trouve un chat dans un sac (Russ... 0 Les déchets sont surtout ceux qui ont fait ça. Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2228 Karma: 2657 En ligne ! Re: Un trieur de déchets trouve un chat dans un sac (Russ... Re: Un trieur de déchets trouve un chat dans un sac (Russ... 0 Ca change de la dinde, c'est sûr. roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1092 Karma: 3070 En ligne ! Re: Un trieur de déchets trouve un chat dans un sac (Russ... Re: Un trieur de déchets trouve un chat dans un sac (Russ... 0 Il a l'air dégouté par l'espèce humaine quand il montre l'animal a ses collègues, et il a bien raison.

Ca me fait parfois mal de penser qu'on appartient à la même espèce que ces en*ulés. DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 650 Karma: 873 En ligne ! Re: Un trieur de déchets trouve un chat dans un sac (Russ... Re: Un trieur de déchets trouve un chat dans un sac (Russ... 0 Ces gens qui ne savent pas trier leurs déchets chat me désole.