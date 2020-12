Un trieur de déchets trouve un chat

Lecteur : Koreus Twitter Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Lundi 21 décembre 2020, un trieur de déchets a trouvé un chat enfermé dans un sac plastique sur une chaîne de pré-tri du centre Gorkomhoz à Oulianovsk, en Russie. Au cours des deux derniers mois, deux tortues et un hérisson ont également été trouvés sur la ligne. « Malheureusement, les cas d'animaux jetés à la poubelle sont de plus en plus fréquents et le gros problème est qu'il est impossible de trouver les responsables », a déclaré Igor Perfilyev, directeur de l'usine.

chat dechet sac sauvetage tri trieur