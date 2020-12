Vidéo : Un camion pousse une voiture sur plusieurs dizaines de mètres (Russie) Posté par Skwatek

Un camion pousse une voiture sur plusieurs dizaines de mètres à Voronej, en Russie.





Vidéo (55s) : Un camion pousse une voiture





fholys Je m'installe Inscrit le: 28/12/2006 Envois: 109 Karma: 279 Re: Un camion pousse une voiture sur plusieurs dizaines d... Re: Un camion pousse une voiture sur plusieurs dizaines d... 5 Parfois j'aimerais tellement avoir un camion avec un gros pare-buffle, taper tous les gens qui ne mettent pas le clignotant, restent dans la voie du milieu ou freinent comme des dératés devant un radar... KingRarium Je viens d'arriver Inscrit le: 3/2/2016 Envois: 95 Karma: 825 Re: Un camion pousse une voiture sur plusieurs dizaines d... Re: Un camion pousse une voiture sur plusieurs dizaines d... 0 Mais...que... Pourquoi ? tepezed Je suis accro Inscrit le: 20/6/2014 Envois: 1277 Karma: 1030 Re: Un camion pousse une voiture sur plusieurs dizaines d... Re: Un camion pousse une voiture sur plusieurs dizaines d... 0 on entent pas la rafale de kalash, ça a coupé un peu tôt... AymericCaron Je m'installe Inscrit le: 23/6/2020 Envois: 350 Karma: 60 Re: Un camion pousse une voiture sur plusieurs dizaines d... Re: Un camion pousse une voiture sur plusieurs dizaines d... 0

@KingRarium

Mais...que... Pourquoi ?

@KingRarium

Mais...que... Pourquoi ?

La réponse commence par un R et finit par un ussie ! Citation :La réponse commence par un R et finit par un ussie ! Sekhmet Je m'installe Inscrit le: 9/10/2009 Envois: 261 Karma: 105 Re: Un camion pousse une voiture sur plusieurs dizaines d... Re: Un camion pousse une voiture sur plusieurs dizaines d... 1 On remarquera l'optimisme du conducteur de la voiture qui continue à appuyer sur son frein après s'être fait poussé par un camion sur 100m Ceriug Je suis accro Inscrit le: 22/1/2012 Envois: 513 Karma: 650 Re: Un camion pousse une voiture sur plusieurs dizaines d... Re: Un camion pousse une voiture sur plusieurs dizaines d... 1 AymericCaron

Ah bon?

Ah bon?



voirloup Je m'installe Inscrit le: 20/5/2014 Envois: 490 Karma: 337 Re: Un camion pousse une voiture sur plusieurs dizaines d... Re: Un camion pousse une voiture sur plusieurs dizaines d... 0 Le début de la poussette est plaisant et le camionneur a notre soutien ( même si nous n' oserions jamais faire cela ) .... mais il va trop loin , et en mettant la vie des passagers en danger , il perd ses supporters . zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 852 Karma: 2730 Re: Un camion pousse une voiture sur plusieurs dizaines d... Re: Un camion pousse une voiture sur plusieurs dizaines d... 0 Mais ils sont completement fous là-bas!! et je ne parle pas du camion qui est un poil nerveux. Non mais regardez le prix du diesel dans ce pays. On voit très clairement à 0'54 que le litre est à 4€59 GrooveGang Je m'installe Inscrit le: 8/10/2014 Envois: 409 Karma: 893 Re: Un camion pousse une voiture sur plusieurs dizaines d... Re: Un camion pousse une voiture sur plusieurs dizaines d... 0 @voirloup Merci Captain Kondstat !!