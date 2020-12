Vidéo : Un timelapse d'une nuit avec son chat Posté par Koreus

Le timelapse d'un homme qui dort avec son chat.



Vidéo (3mn26s) : Dormir avec son chat (Timelapse)





dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2409 Karma: 5543 Re: Un timelapse d'une nuit avec son chat Re: Un timelapse d'une nuit avec son chat 1 c'est pas un chat , c'est un pot de colle !!! Sinus Je viens d'arriver Inscrit le: 20/10/2010 Envois: 41 Karma: 68 Re: Un timelapse d'une nuit avec son chat Re: Un timelapse d'une nuit avec son chat 4 Moi dès la première fois où il me réveille il dégage direct MAC_Ak Je m'installe Inscrit le: 4/4/2016 Envois: 280 Karma: 1226 Re: Un timelapse d'une nuit avec son chat Re: Un timelapse d'une nuit avec son chat 0 Plus qu'à lui faire la même chose quand il dormira pendant la journée... themightycarrot Je m'installe Inscrit le: 2/4/2014 Envois: 186 Karma: 327 Re: Un timelapse d'une nuit avec son chat Re: Un timelapse d'une nuit avec son chat 0 Si tu passes la journée à jouer avec ton chat et qu'il est fatigué le soir je pense pas qu'il va t'embêter la nuit. Par contre si tu sors du boulot tard et que la bête vient de dormir pendant 16 heures il risque d'être énergique pendant ton sommeil.



En général c'est ce qui conditionne que je ferme la porte ou non. Fabiolo Je suis accro Inscrit le: 19/12/2012 Envois: 1007 Karma: 296 En ligne ! Re: Un timelapse d'une nuit avec son chat Re: Un timelapse d'une nuit avec son chat 1 J'ai pas trop compris ce qui allume la lumière en pleine nuit.



Sinon mettre son réveil à 6h pour pouvoir glander sur son téléphone 30 mn ou plus c'est un choix assez étrange. spyke257 Je viens d'arriver Inscrit le: 11/10/2020 Envois: 3 Re: Un timelapse d'une nuit avec son chat Re: Un timelapse d'une nuit avec son chat 0 C'est dingue de voir ce ptit clignotement derrière le tel. La caméra s'allume autant ? GILLESDULEMAN Je m'installe Inscrit le: 5/11/2015 Envois: 215 Karma: 419 Re: Un timelapse d'une nuit avec son chat Re: Un timelapse d'une nuit avec son chat 3

Le chat de Simon

Cela rappelle le fameux simon's cat : y0y0x Je viens d'arriver Inscrit le: 27/9/2008 Envois: 15 Re: Un timelapse d'une nuit avec son chat Re: Un timelapse d'une nuit avec son chat 1 C'est pas un chat, c'est un monstre !



Son chat lui a bouffé le bras gauche ! roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1097 Karma: 3098 Re: Un timelapse d'une nuit avec son chat Re: Un timelapse d'une nuit avec son chat 0 Perso j'ai jamais eu de chat ou chien, mais j'habite actuellement chez quelqu'un qui en possède un.

Un soir, son maître s'étant absenté et ce chat n'aimant pas rester seul, j'ai gentiment laissé ma porte ouverte... J'ai passé une nuit horrible, réveillé toute les 2h par l'animal, si bien que je l'ai finalement foutu dehors à 6h pour être un peu tranquille x)

Alors oui, pour qui n'a pas l'habitude, un chat ça réduit forcément la qualité du sommeil. mmmhquellesoupe Je m'installe Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 292 Karma: 123 Re: Un timelapse d'une nuit avec son chat Re: Un timelapse d'une nuit avec son chat 0 @Sinus hahahah pareil Goth-Ame Je viens d'arriver Inscrit le: 18/12/2017 Envois: 45 Re: Un timelapse d'une nuit avec son chat Re: Un timelapse d'une nuit avec son chat 0 Voilà pourquoi je ferme la porte de ma chambre quand il y a des animaux sous le même toit ^^ J'ai vite compris l'embrouille quand j'étais gosse ! makia Je m'installe Inscrit le: 1/12/2007 Envois: 192 Karma: 305 Re: Un timelapse d'une nuit avec son chat Re: Un timelapse d'une nuit avec son chat 0 @themightycarrot il est sympa ton chat, si je ferme la porte le miens va juste la défoncer jusqu’à ce que je l'ouvre.

Et au jeu de celui qui craquera en premier, il a toujours gagné. -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3720 Karma: 1359 Re: Un timelapse d'une nuit avec son chat Re: Un timelapse d'une nuit avec son chat 0 C'est de sa faute. On parle des enfants rois, mais là c'est un chat roi.

il est bizarre son chat, peut être parce que c'est un chat qui vit dans un appartement et qu'il ne se défoule pas assez. Le miens quand il dort c'est une pierre pas moyen de le réveiller, il chasse toute la soirée et quand il rentre il dort jusqu'a 6h. C'est mon petit réveil vivant il miaule pour sa bouffe dès 6h, j'ai pas de coq mais mon chat fait l'affaire ^^ Kritik Je m'installe Inscrit le: 16/9/2015 Envois: 111 Karma: 230 Re: Un timelapse d'une nuit avec son chat Re: Un timelapse d'une nuit avec son chat 0 Mais comme tous ceux qui se plaignent d'avoir été réveillés par leurs chiens-chats-poissons à 5h du mat: Bien fait pour vous!!! xalsr Je viens d'arriver Inscrit le: 3/9/2008 Envois: 100 Re: Un timelapse d'une nuit avec son chat Re: Un timelapse d'une nuit avec son chat 0 @makia tu gagnes si tu le mets dehors