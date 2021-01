Vidéo : Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de la noyade Posté par Koreus

Jeudi dernier à Hawaï, le surfeur Mikey Wright buvait une bière en bord de mère quand il a vu une femme se noyer.



Vidéo (1mn55s) : Le surfeur Mikey Wright sauve une femme de la noyade (Hawaï)





Auteur Conversation LeFrenchi Je masterise ! Inscrit le: 13/1/2008 Envois: 3314 Karma: 876 Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... 4 "buvait une bière en bord de mère avec sa soeur"

Bonne mer !



Bonne mer ! zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 856 Karma: 2733 Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... 1 Tout allait bien jusqu'à 0'26... ensuite j'ai vomi Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 415 Karma: 1451 Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... 1 Une vague d'émotion m'a submergé...



PS : mention spéciale au cadreur ! MythicMan Je viens d'arriver Inscrit le: 5/6/2020 Envois: 66 Karma: 59 Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... 0 Forcément... nager en Burkini dans une mer agitée, c'est pas une bonne idée ... Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3123 Karma: 1280 Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... 1 Un peu violente la thalassothérapie, je ne conseille pas cet établissement ! VincentBt Je viens d'arriver Inscrit le: 9/12/2020 Envois: 5 Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... 0 Courageux ! lokaloo Je suis accro Inscrit le: 27/6/2008 Envois: 808 Karma: 546 Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... 2



ce n'est pas une mère... ni une mer, mais un océan. zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 856 Karma: 2733 Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... 0

@lokaloo

ce n'est pas une mère... ni une mer, mais un océan.







Pas sûr, il était peut être au bord de sa mère? Citation :Pas sûr, il était peut être au bord de sa mère? kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1907 Karma: 3558 Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... 1



Après j'ai maudit le gars qui film, puis après j'ai compris.



Ils ont des vagues super violente à Hawaï !



Le moment où le surfeur tient la femme, il saute pour éviter le rouleau il se retrouve 10 mètres plus loin !



Sinon, belle course et réactivité de sa part. Au début de la vidéo, je ne voyais pas bien la noyade.^^Après j'ai maudit le gars qui film, puis après j'ai compris.Ils ont des vagues super violente à Hawaï !Le moment où le surfeur tient la femme, il saute pour éviter le rouleau il se retrouve 10 mètres plus loin !Sinon, belle course et réactivité de sa part. PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 517 Karma: 445 Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... 2 @lokaloo Géologiquement et techniquement c'est bien une mer : partout dans le monde, on ne se baigne jamais dans l'océan mais toujours dans une mer. Pour se baigner dans un océan, il faut prendre un bateau, dépasser le plateau continental et là, on est dans l'océan. C'est cela le définition d'un océan.

Une mer est toute eau qui recouvre le plateau continental.

On trouve partout la définition de océan comme une grande étendue d'eau salée, mais c'est malheureusement faux.

C'est pour cela que la mer méditerranée est en fait un mélange de mers et d'océans. Dès que vous ne naviguez plus sur le plateau continental et que vous arrivez au talus continental, vous êtes sur un océan.

Merci à mon prof de géologie de fac. Tytouan Je m'installe Inscrit le: 18/12/2010 Envois: 155 Karma: 576 En ligne ! Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... 2 On s'y père vite en bord de mère. pasdebol Je m'installe Inscrit le: 7/5/2013 Envois: 332 Karma: 429 Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... 0 Il y a beaucoup de courant, c'est sûr, mais on dirait qu'il n'y a que 120-130cm d'eau en moyenne. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5398 Karma: 5090 Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... 0 Au départ, il filmait les pare-chocs arrières de la porteuse de boisson; la suite a dégénéré. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5398 Karma: 5090 Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... 0 @pasdebol

Tu peux essayer les "bäïnes" sur la côte basque en été, tu comprendras. snorkise Je viens d'arriver Inscrit le: 22/8/2020 Envois: 2 Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... 1 Ça sent l'inceste... Que faisait-il avec sa soeur au bord leur mère?! Koreus vire au trash... Jay_Padami Je m'installe Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 151 Karma: 90 Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... 0

@PseudoPris

@lokaloopartout dans le monde, on ne se baigne jamais dans l'océan mais toujours dans une mer.



Quand t'es sur une ile volcanique en plein océan, tu te baignes bien dans l'océan non ? Citation :Quand t'es sur une ile volcanique en plein océan, tu te baignes bien dans l'océan non ? ludooooo Je suis accro Inscrit le: 5/10/2010 Envois: 935 Karma: 257 Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... 0 @pasdebol

@Gudevski



J'ai vécu ça au Pays-Basque. La violence des vagues est bien moins forte que sur la video mais tu le ressent tout de même. Et si je m'en suis sorti seul, je me suis fait une petite frayeur.

Je pense que la nana a dû avoir la peur de sa vie et le sauvetage du gars n'en est que plus fort. dacaid Je m'installe Inscrit le: 12/4/2007 Envois: 355 Karma: 1070 Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... 0 MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1301 Karma: 2238 Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... 0 "...buvait une bière en bord de mère." Rassurez-vous, il n'a pas attrapé six filles lisses au bord d'elle... Nertios Je viens d'arriver Inscrit le: 20/5/2010 Envois: 85 Karma: 171 Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... 0 Après toutes ces années, j'apprends que Alerte à Malibu disait vrai finalement, les gens se noient là où ils ont pied. MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1301 Karma: 2238 Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... 0

@Jay_Padami

Citation :

@PseudoPris

@lokaloopartout dans le monde, on ne se baigne jamais dans l'océan mais toujours dans une mer.



Quand t'es sur une ile volcanique en plein océan, tu te baignes bien dans l'océan non ?

Des fois tu es lavé dans l'océan si le volcan est en activité. Citation :Des fois tu es lavé dans l'océan si le volcan est en activité. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4354 Karma: 6642 En ligne ! Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... 0

Bon en vrai je suis pas jaloux.

"Non seulement je suis bô geusse mais en plus aujourd'hui...je suis un héros...ah ah putain j aimes ma vie!"Bon en vrai je suis pas jaloux. Jujube51 Je viens d'arriver Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 25 Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... Re: Le surfeur australien Mikey Wright sauve une femme de... 0 @MYRRZINN



Haut