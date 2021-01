Le surfeur Mikey Wright sauve une femme de la noyade (Hawaï)

Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Jeudi 31 décembre 2020 à Hawaï aux États-Unis, le surfeur Mikey Wright buvait une bière en bord de mère avec sa soeur quand il a vu une femme en train de se noyer. Alors qu'il filmait la mer, une femme qui marchait au bord de l'eau s'est fait renverser par une vague et emportée par le courant. On peut voir un groupe de personnes tenter de l'aider, mais sans succès. Il dit à sa soeur « Elle a besoin d'aide, tiens ma bière ! ». Il lui donne sa bière et son téléphone à sa soeur et court porter secours à la femme. Mikey Wright a sauté dans l'eau malgré les rochers, a attrapé la femme et l'a sortie de l'eau.

femme hawai noyade sauvetage surfeur