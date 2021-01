Vidéo : Le vaccin contre le Covid-19, un remède de cheval Posté par Koreus

Dans un Ehpad en France, un résident a accepté de se faire vacciner contre le Covid-19. Un vaccin efficace avec quelques effets indésirables ...



Vidéo (19s) : Vaccin Covid-19 : Les effets secondaires





Vidéo : Il a testé le vaccin russe contre le Covid-19

Cela ne se trouve pas sous le pied d'un cheval : Se dit en parlant d'une somme d'argent importante.

Être à cheval : se tenir fermement à quelque chose

Remède de cheval : Remède fort...(Fièvre de cheval,...)

Avoir mangé du cheval : Faire preuve d'une énergie inaccoutumée (autre expression : “avoir mangé du lion”)

Monter sur ses grands chevaux : S'emporter, se mettre en colère. Prendre de haut.

Un (vieux) cheval de retour : Être récidiviste ou quelqu'un qui connaît bien son affaire.

Un cheval de bataille : Thème favori

Ne pas être un mauvais cheval : être plutôt gentil

Avoir mangé du cheval : faire preuve d'une énergie inaccoutumée.

Miser sur le bon cheval : faire un choix judicieux

Jouer aux petits chevaux : jeu de société qui consiste à faire le tour du plateau avec ses quatre petits chevaux et être le premier à les rentrer tous

C'est une 6 CV : puissance du moteur d'une automobile exprimé en chevaux fiscaux

Qui veut aller loin ménage sa monture : Penser à faire des pauses, à prendre du recul.

A bride abattue ou A toute bride : A toute vitesse.

Avoir la bride sur le cou : Pouvoir agir en toute liberté.

Lâcher la bride à quelqu'un : Lui donner toute liberté d'agir.

Mettre le pied à l'étrier à quelqu'un : Aider quelqu'un à débuter.

Avoir le pied à l'étrier : Etre sur le chemin de la réussite.

Coup de l'étrier : Le verre que l'on boit avant de partir.

Avoir des œillères : ne pas comprendre certaines choses par étroitesse d'esprit

Remettre quelqu'un en selle ou se remettre en selle : Quand on aide quelqu'un à rétablir sa situation personnelle ou que l'on rétablit la sienne.

Être bien en selle : Avoir une bonne situation, être bien affermi dans une fonction ou une activité.

Aller à la selle : Déféquer

Prendre le mors aux dents : Se mettre en colère ou manifester subitement une grande énergie, une grande ardeur.

Tenir les rênes d'une affaire : Avoir la direction d'une affaire. L'avoir bien en main.



