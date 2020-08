Il a testé le vaccin russe contre le Covid-19

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Le youtubeur polonais HRejterzy a pu tester le vaccin russe « Spoutnik V » contre le Covid-19. Il a réalisé un vlog ou il nous fait part chaque jour de son état de santé et nous parle des effets secondaires. SPOILER : Une semaine après avoir été vacciné, l'homme a l'accent russe et se sent fort. Il n'a plus besoin de lunettes. Après deux semaines, il porte des sandales, un marcel et parle russe Afficher le spoil

coronavirus covid-19 russie spoutnik vaccin