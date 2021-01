Vidéo : Une voiture percute violemment une borne escamotable (Belgique) Posté par Skwatek

En voulant fuir la police, un automobiliste ivre percute violemment une borne escamotable à Roulers, en Belgique.



Vidéo (19s) : Voiture vs Borne escamotable





Il a été gravement blessé et a eu une suspension de permis de 14 jours.

Sera-t-il rétabli à temps pour profiter de son permis au bout de 15 jours ?

C'est vraiment une bite...

Pardon...



Sera-t-il rétabli à temps pour profiter de son permis au bout de 15 jours ? Citation :Sera-t-il rétabli à temps pour profiter de son permis au bout de 15 jours ? JackVance Je suis accro Inscrit le: 3/2/2008 Envois: 744 Karma: 793 Re: Une voiture percute violemment une borne escamotable ... 9 C'est vraiment une bite...







Pardon... Bo-Zob Je viens d'arriver Inscrit le: 9/6/2019 Envois: 4 Re: Une voiture percute violemment une borne escamotable ... Re: Une voiture percute violemment une borne escamotable ... 0 En suisse j'ai eu un retrait de 1mois en juillet pour un excès de vitesse de janvier.

En suisse j'ai eu un retrait de 1mois en juillet pour un excès de vitesse de janvier.

Donc peut être bien qu'ils vont attendre un peu avant de lui filer la sanction

Une roulure a roulant a Roulers percute un poteau.

C'est rarement la voiture qui gagne dans ce genre de face-à-face

Il n'a pas percuté au bon moment qu'il y avait un obstacle sur sa route

En même temps je ne suis pas sûr que dans ce cas la confiscation du véhicule aurait été pertinente.

Par contre les mecs au bar, rien à carré lol.

Ca leur à fait ni chaud ni froid ...

Ze gaat een stuuk minder goed werken.

Ca leur à fait ni chaud ni froid ... Variel Je poste trop Inscrit le: 8/1/2009 Envois: 12884 Karma: 4577 Re: Une voiture percute violemment une borne escamotable ... Re: Une voiture percute violemment une borne escamotable ... 0 Ze gaat een stuuk minder goed werken.



pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6609 Karma: 1973 Re: Une voiture percute violemment une borne escamotable ... Re: Une voiture percute violemment une borne escamotable ... 0

@Bo-Zob

En suisse j'ai eu un retrait de 1mois en juillet pour un excès de vitesse de janvier.

Donc peut être bien qu'ils vont attendre un peu avant de lui filer la sanction

A priori ça s'est déjà passé en 2018.

C'est passé

@chocobo12

Par contre les mecs au bar, rien à carré lol.

Ca leur à fait ni chaud ni froid ...



Pas sur que ce soit un bar, et on voient qu'ils viennent juste quand la vidéo coupe.



Pas sur que ce soit un bar, et on voient qu'ils viennent juste quand la vidéo coupe.

14 jours de retrait de permis c'est clair que c'est une blague.



Pour info il doit aller déposer sont permis dans le mois si je me rappel bien du coup ca commence à partir du moment ou il l'a déposé.

Et puis c'est chill si il n'est pas disponible il peux étaler les 14 jours sur les week end uniquement, rien à dire par apport à la france on à un peu de chance sur ce point la