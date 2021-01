Vidéo : Une Renault 4L double une Dacia Duster sur une route enneigée (Espagne) Posté par dubstyle

À la suite des récentes chutes de neige à Madrid, en Espagne, un SUV Dacia Duster et une Renault 4L essayent d'avancer sur plusieurs centimètres de poudreuse. Quelle voiture sera la plus efficace ? Je pense que la conduite y est pour beaucoup : l'un écrase l'accélérateur, l'autre y va plus progressivement.





Vidéo (44s) : Dacia Duster vs Renault 4L sur la neige





Auteur Conversation Soyarow Je viens d'arriver Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 81 Karma: 129 Re: Une Renault 4L double une Dacia Duster sur une route ... Re: Une Renault 4L double une Dacia Duster sur une route ... 4 C'est connu, moins les pneus sont larges, plus ça accroche. arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 334 Karma: 123 Re: Une Renault 4L double une Dacia Duster sur une route ... Re: Une Renault 4L double une Dacia Duster sur une route ... 1

@Soyarow

C'est connu, moins les pneus sont larges, plus ça accroche.

C'est ça. Suffit de voir les pneus neige en rallye Citation :C'est ça. Suffit de voir les pneus neige en rallye rollBC Je suis accro Inscrit le: 15/11/2006 Envois: 546 Karma: 475 Re: Une Renault 4L double une Dacia Duster sur une route ... Re: Une Renault 4L double une Dacia Duster sur une route ... 0

@Soyarow

C'est connu, moins les pneus sont larges, plus ça accroche.



C'est vrai. Les pneus (été) étroits sont plus efficaces sur la neige. Les pneus larges se comportent comme des luges.

C'est pour ça que les poids lourds sont incapables de prendre des côtes enneigées.

C'est vrai. Les pneus (été) étroits sont plus efficaces sur la neige. Les pneus larges se comportent comme des luges.

C'est pour ça que les poids lourds sont incapables de prendre des côtes enneigées.

Par contre si il s'agit de pneus neige, c'est le contraire. Citation :C'est vrai. Les pneus (été) étroits sont plus efficaces sur la neige. Les pneus larges se comportent comme des luges.C'est pour ça que les poids lourds sont incapables de prendre des côtes enneigées.Par contre si il s'agit de pneus neige, c'est le contraire. Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 9647 Karma: 6737 Re: Une Renault 4L double une Dacia Duster sur une route ... Re: Une Renault 4L double une Dacia Duster sur une route ... 2

On parle de pneus HIVER

ou contact.



Nan mais ho ! Vous avez fini de parler de pneus neige !On parle de pneus HIVERou contact.Nan mais ho ! ChuckChan Je m'installe Inscrit le: 25/5/2009 Envois: 228 Karma: 280 Re: Une Renault 4L double une Dacia Duster sur une route ... Re: Une Renault 4L double une Dacia Duster sur une route ... 0 Le conducteur du SUV est un noob, ses roues avant patinent et ses roues arrières ne bougent pas. Il n'a qu'à engager la fonction 4x4 qu'il a payé bien cher en achetant ce véhicule. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3788 Karma: 15555 Re: Une Renault 4L double une Dacia Duster sur une route ... Re: Une Renault 4L double une Dacia Duster sur une route ... 2 En même temps, je pense que tout le monde a compris depuis longtemps que ces SUV ou Crossovers que les constructeurs aiment tant nous vendre depuis des années n'ont strictement rien pour eux. Dedans, c'est guère plus grand qu'une compacte (voire plus petit), c'est plus lourd donc ça consomme plus, et les capacités tout terrain... suffit de voir la vidéo. Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 858 Karma: 1726 Re: Une Renault 4L double une Dacia Duster sur une route ... Re: Une Renault 4L double une Dacia Duster sur une route ... 0 Et bien entendu comme déjà précisé la tenu sur neige est inversement proportionnel au poids du véhicule ! JCM77 Je suis accro Inscrit le: 4/4/2018 Envois: 775 Karma: 815 En ligne ! Re: Une Renault 4L double une Dacia Duster sur une route ... Re: Une Renault 4L double une Dacia Duster sur une route ... 0

Vous n'avez rien compris. C'est uniquement parce que les feux arrières sont éteints... ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1069 Karma: 1787 Re: Une Renault 4L double une Dacia Duster sur une route ... Re: Une Renault 4L double une Dacia Duster sur une route ... 0

@ChuckChan

Le conducteur du SUV est un noob, ses roues avant patinent et ses roues arrières ne bougent pas. Il n'a qu'à engager la fonction 4x4 qu'il a payé bien cher en achetant ce véhicule.



SUV =/= 4x4



SUV =/= 4x4

Le Dacia Duster existe en FWD et en AWD, en gros il peut être vendu en 4x2, c'est les SUV d'aujourd'hui, ça a la gueule d'un 4x4 mais pas forcément les capacités qui vont avec. Citation :SUV =/= 4x4Le Dacia Duster existe en FWD et en AWD, en gros il peut être vendu en 4x2, c'est les SUV d'aujourd'hui, ça a la gueule d'un 4x4 mais pas forcément les capacités qui vont avec. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1069 Karma: 1787 Re: Une Renault 4L double une Dacia Duster sur une route ... Re: Une Renault 4L double une Dacia Duster sur une route ... 0 Un jour de neige, j'ai fini par devoir aller chercher tous mes collègues avec ma petite polo... Entre ceux qui savaient pas conduire et ceux qui avait des chars d'assaut, c'était fun, pendant ce temps là moi je roulais pépère tranquille. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4382 Karma: 6713 En ligne ! Re: Une Renault 4L double une Dacia Duster sur une route ... Re: Une Renault 4L double une Dacia Duster sur une route ... 0 Quand j ai vu les deux pietons, ça ma rappelé, qu une fois, je galerais pareils dans la neige quand deux personnes ont entrepris de traverser, me forcant a m arreter. Les roues directs dans le caniveau. Je ressemblais a une putain de tortue sur le dos....visiblement, c est le même couple qui arpente l Europe a la recherche de route a traverser par temps neigeux. lithit Je suis accro Inscrit le: 25/7/2013 Envois: 1579 Karma: 3048 En ligne ! Re: Une Renault 4L double une Dacia Duster sur une route ... Re: Une Renault 4L double une Dacia Duster sur une route ... 0 Barbatos J'ai jamais compris cette mode des suv, déjà je trouve que c'est moche et comme tu l'a dit ça consomme et n'a que peut d'avantages.

Perso je kifferais de voir une marque faire des voitures dans le style des vielles américaines mais avec toutes les technologies modernes, je suis sur que ça se vendrais!

Mon rêve c'est d'avoir une Ford capri Mk1 en électrique:



Perso je kifferais de voir une marque faire des voitures dans le style des vielles américaines mais avec toutes les technologies modernes, je suis sur que ça se vendrais!



Mon rêve c'est d'avoir une Ford capri Mk1 en électrique:





Ça serait tellement stylé ! J'ai jamais compris cette mode des suv, déjà je trouve que c'est moche et comme tu l'a dit ça consomme et n'a que peut d'avantages.Perso je kifferais de voir une marque faire des voitures dans le style des vielles américaines mais avec toutes les technologies modernes, je suis sur que ça se vendrais!Mon rêve c'est d'avoir une Ford capri Mk1 en électrique:Ça serait tellement stylé erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2559 Karma: 1843 Re: Une Renault 4L double une Dacia Duster sur une route ... Re: Une Renault 4L double une Dacia Duster sur une route ... 0 @ChuckChan



1- véhicule tout sauf cher

2- véhicule deux roues motrices ici, ça se voit erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2559 Karma: 1843 Re: Une Renault 4L double une Dacia Duster sur une route ... Re: Une Renault 4L double une Dacia Duster sur une route ... 0 @lithit

(tu as vu la restauration de la volvo vintage p1800 ? magnifique)



ces véhicules ne peuvent plus sortir avec ce type d'esthétique pour des raisons de sécurité justement (déformation - protection des chocs etc) (corrigez moi si je dis une bêtise) lithit Je suis accro Inscrit le: 25/7/2013 Envois: 1579 Karma: 3048 En ligne ! Re: Une Renault 4L double une Dacia Duster sur une route ... Re: Une Renault 4L double une Dacia Duster sur une route ... 0 erwaninho Oui je pense que tu à raison, les normes restreignent énormément les constructeurs malheureusement. D'ailleurs je m'inquiète de voir débarquer le contrôle technique obligatoire pour les motos car y'a un sacré paquet de bécanes qui vont disparaître de la circulation. Sans parler des normes de pollutions qui vont empêcher nombres de véhicules de collection de pouvoir rouler comme cette 4L justement Oui je pense que tu à raison, les normes restreignent énormément les constructeurs malheureusement. D'ailleurs je m'inquiète de voir débarquer le contrôle technique obligatoire pour les motos car y'a un sacré paquet de bécanes qui vont disparaître de la circulation. Sans parler des normes de pollutions qui vont empêcher nombres de véhicules de collection de pouvoir rouler comme cette 4L justement Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.