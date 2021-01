Dacia Duster vs Renault 4L sur la neige

À la suite des récentes chutes de neige dues à la tempête Filomena à Madrid, en Espagne, un SUV Dacia Duster et une Renault 4L essaient d'avancer sur plusieurs centimètres de poudreuse. Quelle voiture sera la plus efficace ? Contre toute attente, la vieille 4L roule relativement facilement et double le SUV qui avance péniblement en faisant du surplace sur la route glissante. Problème de maîtrise sur neige de la part du conducteur du SUV ? « Une Dacia Duster, s'il s'agit d'une version 4x4, peut être plus compétente pour faire face à une telle situation, mais les 660 kilos de la 4L, alors que le poids du SUV est environ du double, et la surface de contact réduite avec la route peuvent jouer en la faveur de la petite Renault », a expliqué David Villarreal, rédacteur en chef sur le site automobile espagnol Diariomotor.

4l dacia doubler duster glissade neige renault suv