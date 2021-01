Vidéo : Un cerf traqué jusqu'à la gare de Chantilly pendant une chasse à courre (Oise) Posté par -Flo-

Un cerf trouve refuge sur les voies ferrées de la gare de Chantilly, dans l'Oise, pendant une chasse à courre.



Vidéo (2mn17s) : Un cerf en gare de Chantilly pendant une chasse à courre





Sur le même sujet :

Vidéo : Un cerf à Compiègne pendant une chasse à courre Vidéo : 12 chiens et un cerf tombent d'une falaise pendant une chasse à courre Vidéo : Un cerf tué dans une rivière par des chasseurs à courre (Oise) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3796 Karma: 15620 Re: Un cerf traqué jusqu'à la gare de Chantilly pend... Re: Un cerf traqué jusqu'à la gare de Chantilly pend... 4 Je suis d'accord c'est vraiment trop féodal cette méthode de chasse !



Bande de féodaux, va ! orzro Je m'installe Inscrit le: 5/7/2014 Envois: 216 Karma: 666 Re: Un cerf traqué jusqu'à la gare de Chantilly pend... Re: Un cerf traqué jusqu'à la gare de Chantilly pend... 3 Il est passé proche de finir en cerf vidé o: Rico_bzh Je viens d'arriver Inscrit le: 24/7/2015 Envois: 66 Karma: 329 Re: Un cerf traqué jusqu'à la gare de Chantilly pend... Re: Un cerf traqué jusqu'à la gare de Chantilly pend... 4 bienvenue en 1821 ! camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 685 Karma: 2283 Re: Un cerf traqué jusqu'à la gare de Chantilly pend... Re: Un cerf traqué jusqu'à la gare de Chantilly pend... 3 J'ai tant d'insultes à balancer sur eux mais je tiens à ne pas être BAN mes chères confrères dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2423 Karma: 5609 Re: Un cerf traqué jusqu'à la gare de Chantilly pend... Re: Un cerf traqué jusqu'à la gare de Chantilly pend... 1 la crème des chasseurs à chantilly.



pauvre bête. Vassili44 Je m'installe Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 425 Karma: 604 Re: Un cerf traqué jusqu'à la gare de Chantilly pend... Re: Un cerf traqué jusqu'à la gare de Chantilly pend... 1

@camaronalex

J'ai tant d'insultes à balancer sur eux mais je tiens à ne pas être BAN mes chères confrères ;)



Dis l'inverse de ce que tu voudrais dire. On traduira. Citation :Dis l'inverse de ce que tu voudrais dire. On traduira. tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2345 Karma: 3018 Re: Un cerf traqué jusqu'à la gare de Chantilly pend... Re: Un cerf traqué jusqu'à la gare de Chantilly pend... 0 n'empêche une bonne chasse à courre entre 2 corridas y'as que ça de vraie! Selvagor Je viens d'arriver Inscrit le: 17/11/2018 Envois: 21 Re: Un cerf traqué jusqu'à la gare de Chantilly pend... Re: Un cerf traqué jusqu'à la gare de Chantilly pend... 0 On me dit dans l'oreillette qu'ils sont tous venu en moto... LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3917 Karma: 10160 En ligne ! Re: Un cerf traqué jusqu'à la gare de Chantilly pend... Re: Un cerf traqué jusqu'à la gare de Chantilly pend... 1 Journée chasse sur Koreus aujourd'hui! Coyote Je m'installe Inscrit le: 23/7/2004 Envois: 223 Karma: 50 En ligne ! Re: Un cerf traqué jusqu'à la gare de Chantilly pend... Re: Un cerf traqué jusqu'à la gare de Chantilly pend... 0 Cà cerf à rien de courir il faut chasser à point Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 447 Karma: 1567 En ligne ! Re: Un cerf traqué jusqu'à la gare de Chantilly pend... Re: Un cerf traqué jusqu'à la gare de Chantilly pend... 0 Après les douilles, les chasseurs ont vidé les carafons. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.