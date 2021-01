Un cerf en gare de Chantilly pendant une chasse à courre

Mardi 12 janvier 2021 à Chantilly, dans l'Oise, un cerf a été traqué jusqu'à la gare de la commune pendant une chasse à courre. Épuisé, l'animal a été contraint de trouver refuge sur les voies ferrées, provoquant des perturbations durant 3 heures sur le réseau SNCF. Des trains Paris-Creil, Paris-Amiens et Paris-Saint-Quentin ont notamment été supprimés ou retardés. Après le départ des chasseurs et de leurs chiens, des pompiers, gendarmes, policiers et un vétérinaire sont intervenus pour endormir le cerf et le ramener dans la forêt.

cerf chantilly chasse courre gare