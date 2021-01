Vidéo : Un garde-chasse libère deux cerfs en tirant au pistolet dans leurs bois (États-Unis) Posté par Skwatek

Dans un bois près de Topeka, dans le Kansas, un garde-chasse libère deux cerfs en tirant un coup de pistolet dans leurs bois enchevêtrés.



Vidéo (26s) : Un garde-chasse libère deux cerfs en tirant dans leurs bois





Sur le même sujet :

Vidéo : Le surfeur Mikey Wright sauve une femme de la noyade (Hawaï) Vidéo : Massage cardiaque à un éléphanteau Vidéo : Un homme retire son chiot de la gueule d'un alligator Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Chdo971 Je viens d'arriver Inscrit le: 6/10/2017 Envois: 67 Karma: 172 Re: Un garde-chasse libère deux cerfs en tirant au pistol... Re: Un garde-chasse libère deux cerfs en tirant au pistol... 1 Quand les cerf s’emboîtent leurs bois serrent Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 338 Karma: 903 Re: Un garde-chasse libère deux cerfs en tirant au pistol... Re: Un garde-chasse libère deux cerfs en tirant au pistol... 0 Et c'est là qu'il en tue un, d'une crise cardiaque. Avaruus Help Desk Inscrit le: 10/2/2018 Envois: 8431 Karma: 7490 En ligne ! Re: Un garde-chasse libère deux cerfs en tirant au pistol... Re: Un garde-chasse libère deux cerfs en tirant au pistol... 0 @Dikachu

Tu veux dire qu'il fait une crise cardiaque et que ça tue un cerf ? C'est balèze mais un peu risqué non ? LothanStar Je suis accro Inscrit le: 26/2/2009 Envois: 1221 Karma: 223 Re: Un garde-chasse libère deux cerfs en tirant au pistol... Re: Un garde-chasse libère deux cerfs en tirant au pistol... 0 @Skwatek @Koreus Ce n'est pas un revolver mais un pistolet semi-automatique, en l'occurence ici un Glock (erreur dans la description) dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1569 Karma: 6355 En ligne ! Re: Un garde-chasse libère deux cerfs en tirant au pistol... Re: Un garde-chasse libère deux cerfs en tirant au pistol... 0

Après avoir jeté une couverture sur la tête des animaux afin de les immobiliser



> Bois emmêlés, tête collée à ton ennemi

> Couverture sur la tête

> Humain menaçant qui te braque avec un flingue



Cerveau :



Citation :> Bois emmêlés, tête collée à ton ennemi> Couverture sur la tête> Humain menaçant qui te braque avec un flingueCerveau : kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1927 Karma: 3624 En ligne ! Re: Un garde-chasse libère deux cerfs en tirant au pistol... Re: Un garde-chasse libère deux cerfs en tirant au pistol... 0

@LothanStar

@Skwatek @Koreus Ce n'est pas un revolver mais un pistolet semi-automatique, en l'occurence ici un Glock (erreur dans la description)





Oulà ! Après les sensibles de l'orthographes.



Voilà les susceptibles du "pistolet/Glock/truc qui balance des bastos" !



Vivement l'année prochaine !



Avec les ayatollahs de la courgette ! Citation :Oulà ! Après les sensibles de l'orthographes.Voilà les susceptibles du "pistolet/Glock/truc qui balance des bastos" !Vivement l'année prochaine !Avec les ayatollahs de la courgette ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.