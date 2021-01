Vidéo : Un rorqual de Bryde se nourrit à la surface de l'eau Posté par Avaruus

Un rorqual de Bryde mange des poissons en ouvrant sa gueule à la surface de l'eau dans le golfe de Thaïlande.



Vidéo (27s) : Un rorqual de Bryde mange des poissons





Auteur Conversation maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 114 Karma: 512 Re: Un rorqual de Bryde se nourrit à la surface de l&apos... Re: Un rorqual de Bryde se nourrit à la surface de l&apos... 0 Faux, j'ai bien compté 58 OUT VS 55 IN donc en fait il a vomi!!! stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 959 Karma: 861 Re: Un rorqual de Bryde se nourrit à la surface de l&apos... Re: Un rorqual de Bryde se nourrit à la surface de l&apos... 0 Ces baleine, c'est que des grandes gueules ! Elles doivent être Françaises... ->[] DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 651 Karma: 873 Re: Un rorqual de Bryde se nourrit à la surface de l&apos... Re: Un rorqual de Bryde se nourrit à la surface de l&apos... 0 Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 450 Karma: 1597 Re: Un rorqual de Bryde se nourrit à la surface de l&apos... Re: Un rorqual de Bryde se nourrit à la surface de l&apos... 0 Le jour de la sortie du nouveau guide Michelin en plus ! Il a bien choisi sa table ! ludooooo Je suis accro Inscrit le: 5/10/2010 Envois: 939 Karma: 263 Re: Un rorqual de Bryde se nourrit à la surface de l&apos... Re: Un rorqual de Bryde se nourrit à la surface de l&apos... 0 Malgré le nombre de poissons, ça fait vraiment petite collation vu la taille de l'animal. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2425 Karma: 5632 Re: Un rorqual de Bryde se nourrit à la surface de l&apos... Re: Un rorqual de Bryde se nourrit à la surface de l&apos... 0 on remplace l'eau par du sable et ça me fait direct penser à dune ! orzro Je m'installe Inscrit le: 5/7/2014 Envois: 217 Karma: 673 En ligne ! Re: Un rorqual de Bryde se nourrit à la surface de l&apos... Re: Un rorqual de Bryde se nourrit à la surface de l&apos... 0 Tout ces poissons pour un rorqual, c'est assez o: larzuc Je suis accro Inscrit le: 15/3/2014 Envois: 727 Karma: 1221 Re: Un rorqual de Bryde se nourrit à la surface de l&apos... Re: Un rorqual de Bryde se nourrit à la surface de l&apos... 0 Moi j'ai vu une cuvette de toilette inondée gnafetgnaf Je viens d'arriver Inscrit le: 5/10/2012 Envois: 97 Re: Un rorqual de Bryde se nourrit à la surface de l&apos... Re: Un rorqual de Bryde se nourrit à la surface de l&apos... 0 C'est assez dit la baleine ! Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5444 Karma: 5138 Re: Un rorqual de Bryde se nourrit à la surface de l&apos... Re: Un rorqual de Bryde se nourrit à la surface de l&apos... 2

Encore un qui va trop au ciné. CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14918 Karma: 19252 En ligne ! Re: Un rorqual de Bryde se nourrit à la surface de l&apos... Re: Un rorqual de Bryde se nourrit à la surface de l&apos... 0 Ça ressemble à deux feuilles d'endives