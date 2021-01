Vidéo : Un homme et une femme se draguent en dansant dans la rue Posté par Koreus

Un homme et une femme se draguent en dansant dans la rue.



Vidéo (36s) : Séance de drague en dansant





dacaid Je m'installe Inscrit le: 12/4/2007 Envois: 358 Karma: 1083 Re: Un homme et une femme se draguent en dansant dans la rue 10 Ah merde, j'ai trouvé ça drôle. Crucifiez moi !!!

Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 440 Karma: 815 Re: Un homme et une femme se draguent en dansant dans la rue Re: Un homme et une femme se draguent en dansant dans la rue 0 Pourquoi pas. larzuc Je suis accro Inscrit le: 15/3/2014 Envois: 728 Karma: 1220 Re: Un homme et une femme se draguent en dansant dans la rue Re: Un homme et une femme se draguent en dansant dans la rue 0 On n'est pas sur du génie créatif dacaid Je m'installe Inscrit le: 12/4/2007 Envois: 358 Karma: 1083 Re: Un homme et une femme se draguent en dansant dans la rue Re: Un homme et une femme se draguent en dansant dans la rue 10 Ah merde, j'ai trouvé ça drôle. Crucifiez moi !!! Yenship Je viens d'arriver Inscrit le: 5/6/2018 Envois: 18 Re: Un homme et une femme se draguent en dansant dans la rue Re: Un homme et une femme se draguent en dansant dans la rue 2 Il faut savoir de temps en temps prendre de la hauteur... SeyoS Je m'installe Inscrit le: 19/3/2012 Envois: 196 Karma: 480 Re: Un homme et une femme se draguent en dansant dans la rue Re: Un homme et une femme se draguent en dansant dans la rue 3 C'est mignon ! Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4408 Karma: 6800 Re: Un homme et une femme se draguent en dansant dans la rue Re: Un homme et une femme se draguent en dansant dans la rue 1 Et tous les soirs elle lui dit "embrasse moi!" Et puis "bouffes moi le cul". Ca fait "embrase moi, bouffes moi l cul, embrasses moi, bouffes moi l cul etc etc". il se reveille épuisé. pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6611 Karma: 1972 Re: Un homme et une femme se draguent en dansant dans la rue Re: Un homme et une femme se draguent en dansant dans la rue 0

@Jinroh

Et tous les soirs elle lui dit "embrasse moi!" Et puis "bouffes moi le cul". Ca fait "embrase moi, bouffes moi l cul, embrasses moi, bouffes moi l cul etc etc". il se reveille épuisé.

kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1931 Karma: 3635 En ligne ! Re: Un homme et une femme se draguent en dansant dans la rue Re: Un homme et une femme se draguent en dansant dans la rue 0

@Jinroh

Et tous les soirs elle lui dit "embrasse moi!" Et puis "bouffes moi le cul". Ca fait "embrase moi, bouffes moi l cul, embrasses moi, bouffes moi l cul etc etc". il se reveille épuisé.





Monsieur j'aime les chansons... Cela m'a fait penser à celle de Placebo :





Monsieur j'aime les chansons... Cela m'a fait penser à celle de Placebo :

placebo - mets ton doigt dans mon cul

teddybear3k Je m'installe Inscrit le: 5/5/2011 Envois: 443 Karma: 373 Re: Un homme et une femme se draguent en dansant dans la rue Re: Un homme et une femme se draguent en dansant dans la rue 0 Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 654 Karma: 1151 Re: Un homme et une femme se draguent en dansant dans la rue Re: Un homme et une femme se draguent en dansant dans la rue 0 C'est bon, mais elle joue vraiment super bien la tristesse de se retrouver toute seule à cause de sa taille !

C'est super expressif, sans être excessif.

Peut-être que ce n'est pas si joué que ca :s coincoin420 Je m'installe Inscrit le: 8/4/2019 Envois: 122 Re: Un homme et une femme se draguent en dansant dans la rue Re: Un homme et une femme se draguent en dansant dans la rue 0 On en parle de la tronche du portail derrière ? Ils sont en Russie ? ouais Je m'installe Inscrit le: 26/4/2013 Envois: 328 Karma: 242 Re: Un homme et une femme se draguent en dansant dans la rue Re: Un homme et une femme se draguent en dansant dans la rue 0 Pour les posteurs : n'oubliez pas le mot clef #tiktok pour qu'on puisse filtrer la m*