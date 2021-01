Séance de drague en dansant

Anwar Jibawi et Ekaterina Lisina se draguent en dansant dans la rue... SPOILER : Pour info, Ekaterina Lisina détient deux records du monde : le record de la femme avec les plus longues jambes du monde (1m32) et celui de la plus grande top modèle du monde (2m05). Elle a également été officiellement reconnue comme étant la femme avec les plus grands pieds de Russie. Afficher le spoil

