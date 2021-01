Vidéo : Un chien demande à faire du tapis de course Posté par Koreus

Un chien a envie de se dépenser et le fait savoir à son maitre.



Vidéo (40s) : Un chien aime le tapis de course





Auteur Conversation JCM77 Je suis accro Inscrit le: 4/4/2018 Envois: 783 Karma: 829 Re: Un chien demande à faire du tapis de course 3 Il ne reste plus qu'à y installer une dynamo... kitsh Je viens d'arriver Inscrit le: 28/5/2015 Envois: 35 Karma: 57 Re: Un chien demande à faire du tapis de course 0 Je trouve ça un peu triste perso m'est avis qu'il serait mieux à courir en extérieur Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5446 Karma: 5141 Re: Un chien demande à faire du tapis de course 0

Il m'a épuisé. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2427 Karma: 5633 Re: Un chien demande à faire du tapis de course 0 Pour ce chien, harnais = sortie mais surement pas tapis de course ... bobolebobo Je m'installe Inscrit le: 21/1/2013 Envois: 170 Karma: 310 Re: Un chien demande à faire du tapis de course 0

@JCM77

Il ne reste plus qu’à y installer une dynamo...



Olyer Je viens d'arriver Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 79 Karma: 134 En ligne ! Re: Un chien demande à faire du tapis de course 0 En espérant qu'il puisse se défouler également en extérieur...