Vidéo : Pierre-Emmanuel revient sur l'affaire des faux livres vendus par l'influenceuse Maddy Burciaga Posté par Koreus

L'influenceuse Maddy Burciaga a fait récemment parler d'elle. La candidate de télé-réalité a fait la promotion de faux livres décoratifs, vendus plus cher que des vrais livres.



Vidéo (1mn51s) : La culture du vide





Mooshkipet Je m'installe Inscrit le: 31/5/2013 Envois: 334 Karma: 363 En ligne ! Re: Pierre-Emmanuel revient sur l'affaire des faux l... Re: Pierre-Emmanuel revient sur l'affaire des faux l... 2 ces books m'écœurent kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1935 Karma: 3646 Re: Pierre-Emmanuel revient sur l'affaire des faux l... Re: Pierre-Emmanuel revient sur l'affaire des faux l... 4 Des livres à son image !



Tous sur la couverture, rien à l'intérieur...



C'est triste et chère ! ecoutezbien Je viens d'arriver Inscrit le: 21/5/2018 Envois: 62 Karma: 198 En ligne ! Re: Pierre-Emmanuel revient sur l'affaire des faux l... Re: Pierre-Emmanuel revient sur l'affaire des faux l... 0 Elle semble aussi cultivée que lui se trouve comique. sherno Je viens d'arriver Inscrit le: 25/11/2014 Envois: 46 Karma: 115 Re: Pierre-Emmanuel revient sur l'affaire des faux l... Re: Pierre-Emmanuel revient sur l'affaire des faux l... 0 Perso ça ne me fait même plus marrer ce genre de vidéos, c'est carrément effrayant, mais genre, vraiment ! Tout est nivelé par le bas depuis quelques années c'est alarmant,

et le pire c'est que les géants du marketing en profitent, l'industrie du cool aujourd'hui c'est la cassos' culture, du coup c'est pas près de s'arrêter ! chocobo12 Je suis accro Inscrit le: 17/9/2014 Envois: 701 Karma: 862 Re: Pierre-Emmanuel revient sur l'affaire des faux l... Re: Pierre-Emmanuel revient sur l'affaire des faux l... 0 En même temps, elle n'a jamais du lire de livre donc elle ne sait pas trop à quoi ce sert ni comment cela fonctionne. Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 3041 Karma: 3410 En ligne ! Re: Pierre-Emmanuel revient sur l'affaire des faux l... Re: Pierre-Emmanuel revient sur l'affaire des faux l... 0 J'viens de faire un tour sur leur site,







En ce moment, c'est 2 achetés - 1 offert.

Avec le code promo c'est 2 achetés - 2 offerts.

Mais pour un 3ème acheté, c'est 30% de réduction immédiate.

Chaque livre est en promo de 33%, à 19€90 au lieu de 29€90.

MAIS acheter 2 livres revient à 29€90.







Vous n'avez rien compris ? Moi non plus. Tophus Je suis accro Inscrit le: 1/3/2012 Envois: 599 Karma: 177 Re: Pierre-Emmanuel revient sur l'affaire des faux l... Re: Pierre-Emmanuel revient sur l'affaire des faux l... 0 Quand "intello" est devenue une insulte en France c'est la qu'il fallait commencer a se poser des questions.



Si il y a des crétins pour acheter grand bien leur fasse... logomoca Je suis accro Inscrit le: 16/9/2006 Envois: 924 Karma: 881 En ligne ! Re: Pierre-Emmanuel revient sur l'affaire des faux l... Re: Pierre-Emmanuel revient sur l'affaire des faux l... 1 On est qu'a 2 ou 3 générations d'avoir un "influenceur" au pouvoir



Idiocraty est en marche poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2671 Karma: 656 En ligne ! Re: Pierre-Emmanuel revient sur l'affaire des faux l... Re: Pierre-Emmanuel revient sur l'affaire des faux l... 1



Je tiens un concept je crois, une fausse bouteille en plastique vide à 34€99. 20€ le carton ? Punaise, vivement la fausse bouteille en plastique à 35€...Je tiens un concept je crois, une fausse bouteille en plastique vide à 34€99.