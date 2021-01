Vidéo : Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par Henk Poort Posté par Kayron

Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par l'acteur et chanteur d'opéra néerlandais Henk Poort.



Vidéo (4mn29s) : « Sound of Silence » par Henk Poort





Sur le même sujet :

Vidéo : Reprise de « Dreams » par Lanie Gardner Vidéo : « The Wellerman » sur TikTok Vidéo : Chanteur d'opéra Fail Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Washburn Je m'installe Inscrit le: 16/6/2014 Envois: 126 Karma: 200 Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... 11

@pac75

Mon Dieu quel massacre !



Vous navigateur est trop vieux Citation : Armeater Je m'installe Inscrit le: 21/7/2014 Envois: 277 Karma: 493 Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... 7 L'émission complète est une pépite.

Surtout les passages de Floor Jansen, la chanteuse de Nigthwish.

24 commentaires Auteur Conversation Armeater Je m'installe Inscrit le: 21/7/2014 Envois: 277 Karma: 493 Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... 7 L'émission complète est une pépite.

Surtout les passages de Floor Jansen, la chanteuse de Nigthwish. pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6615 Karma: 1968 Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... 0 Mon Dieu quel massacre ! EndymionRaul Je m'installe Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 237 Karma: 135 Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... 5



La vidéo est déjà passée :



Disturbed - The Sound Of Silence [Official Music Video]



Je trouve que le chanteur chante plus juste :



La vidéo est déjà passée :



Disturbed "The Sound Of Silence" 03/28/16





Par contre le blonde me plait pas mal. Je préfère cette version :La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic145840.html Disturbed - The Sound Of Silence [Official Music Video]Je trouve que le chanteur chante plus juste :La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2309352 Disturbed "The Sound Of Silence" 03/28/16Par contre le blonde me plait pas mal. CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14936 Karma: 19329 Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... 6



(Par contre je trouve ça tellement pénible ce besoin à la télé de filmer les réactions des gens pour donner plus d'émotion au moment... la chanson se suffit à elle-même) Cette tessiture !(Par contre je trouve ça tellement pénible ce besoin à la télé de filmer les réactions des gens pour donner plus d'émotion au moment... la chanson se suffit à elle-même) Washburn Je m'installe Inscrit le: 16/6/2014 Envois: 126 Karma: 200 Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... 11

@pac75

Mon Dieu quel massacre !



Vous navigateur est trop vieux Citation : WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2816 Karma: 8930 Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... 4 CrazyCow tu parle de cette réaction ?



tu parle de cette réaction ? Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4419 Karma: 6803 Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... 0 Le son du silence, c est l odeur d un pet furtif. "Ah ca fouettes putain! Qui a fait ca??!": Hebus25 Je suis accro Inscrit le: 30/1/2008 Envois: 1258 Karma: 1640 Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... 3 Loin derrière



Floor Jansen & Henk Poort - Phantom Of The Opera | Beste Zangers 2019 pasdebol Je m'installe Inscrit le: 7/5/2013 Envois: 335 Karma: 435 Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... 1 J'aimais bien la version Portal postée ici-même il y a quelque temps. Zaraw Je viens d'arriver Inscrit le: 23/9/2010 Envois: 57 Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... 0 Ah on est pas sur du Grégoire c'est certains. Nerio Je suis accro Inscrit le: 3/5/2005 Envois: 653 Karma: 345 Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... 0

@CrazyCow

Cette tessiture !



j'ai beau écouter je vois pas où il a une tessiture de fou dans ce morceau... on est (très) loin de bobby mc ferrin quand meme... Citation :j'ai beau écouter je vois pas où il a une tessiture de fou dans ce morceau... on est (très) loin de bobby mc ferrin quand meme... teddybear3k Je m'installe Inscrit le: 5/5/2011 Envois: 444 Karma: 375 Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... 1 Je vais aller à contre courant mais je la trouve très bien chantée. Elle est si puissante cette musique. Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21274 Karma: 17621 Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... 0 trémolo vibrato. C'est pas la première fois que j'entends cette façon d'interpréter cette chanson. Tout est parfait mais c'est vraiment dommage ce trémolo Je déteste la façon qu'il a de placer sonvibrato. C'est pas la première fois que j'entends cette façon d'interpréter cette chanson. Tout est parfait mais c'est vraiment dommage ce trémolo papiqc Je viens d'arriver Inscrit le: 22/2/2014 Envois: 20 Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... 0 Très réussi ! Emissions sympa, notamment avec la chanteuse de Nightwish qui a aussi livré de belles prestations (dont un duo avec Henk Poort).

En même temps je suis pas très surpris qu'un mec de formation lyrique soit capable d'ajouter la petite touche pour Floor Jansen, un vrai pro ! Nerio Je suis accro Inscrit le: 3/5/2005 Envois: 653 Karma: 345 Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... 0

@Geo-graphic

Je déteste la façon qu'il a de placer son trémolo.



tu veux peut être plutôt parler du vibrato? le trémolo c'est pas vraiment ça Citation :tu veux peut être plutôt parler du vibrato? le trémolo c'est pas vraiment ça Chtinorf Je viens d'arriver Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 84 Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... 1 https://www.koreus.com/video/portal-sound-silence.html Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21274 Karma: 17621 Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... 0 @Nerio Oui, mauvais terme effectivement ! De manière générale je n'aime pas le vibrato. C'est très rare que ce soit bien utilisé de mon point de vue. petrou Je poste trop Inscrit le: 16/12/2014 Envois: 13439 Karma: 7347 En ligne ! Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... 0 Les poils. Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2648 Karma: 4529 Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... 0



Personne n'a remarqué ou quoi ?



Je suis très sérieux, n'importe qui qui a bossé sur un logiciel avec autotune l'entendra.



Après bon, je peux comprendre. Il est vieux, il déraille sûrement un peu... Triste, c'est autotuné MDRPersonne n'a remarqué ou quoi ?Je suis très sérieux, n'importe qui qui a bossé sur un logiciel avec autotune l'entendra.Après bon, je peux comprendre. Il est vieux, il déraille sûrement un peu... chopsuey Je masterise ! Inscrit le: 2/5/2013 Envois: 3901 Karma: 3595 Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... 0

@Washburn

Citation :

@pac75

Mon Dieu quel massacre !



Vous navigateur est trop vieux



Très bonne utilisation du gif Citation :Très bonne utilisation du gif pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6615 Karma: 1968 Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... 0

@Washburn

Citation :

@pac75

Mon Dieu quel massacre !



Vous navigateur est trop vieux

Ah oui là je vous laisse très volontiers entre grands mélomanes Citation :Ah oui là je vous laisse très volontiers entre grands mélomanes Lebowsky89 Je suis accro Inscrit le: 25/4/2014 Envois: 1260 Karma: 2668 Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... 2



écoutez celle de Disturbed pour ceux qui la connaissent pas encore elle est chouette aussi écoutez celle de Disturbed pour ceux qui la connaissent pas encore elle est chouette aussi EndymionRaul Je m'installe Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 237 Karma: 135 Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... Re: Une reprise de la chanson « Sound of Silence » par He... 0 @Lebowsky89 Vidéos un peu plus haut. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.