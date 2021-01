« Sound of Silence » par Henk Poort

Une jolie reprise de la chanson « Sound of Silence », de Simon et Garfunkel, par l'acteur et chanteur d'opéra néerlandais Henk Poort dans l'émission Beste Zangers 2019 diffusée sur la chaîne de télévision néerlandaise AVROTROS.

poort reprise silence sound