Vidéo : Une fillette cherche du gel hydroalcoolique partout dans la rue (États-Unis) Posté par LeFreund

Au Texas, une petite fille cherche du gel hydroalcoolique partout dans la rue. Malheureusement, tout n'est pas un désinfectant.





Vidéo (30s) : Une fillette cherche du gel hydroalcoolique





En vrai c'est mimi... Pas de bras assez grand ! Pas de gel !En vrai c'est mimi...

@kpouer

Pas de bras assez grand ! Pas de gel !





En vrai c'est mimi... :)



Je trouve ça plutôt triste en faite.

@Vaice

Citation :

@kpouer

Pas de bras assez grand ! Pas de gel !





En vrai c'est mimi... :)



Je trouve ça plutôt triste en faite.



Mais tellement, la 1ère génération qui débute sa vie avec des pratiques anxiogènes... J'espère que ce n'est pas ce genre de chose qui va régler son futur.

Gamin, je sautais dans les flaques, je me roulais dans la boue et je rentrais dégueulasse chez moi. Je n'en suis pas mort et je suis rarement malade, je suppose que mes activités de l'époque ont habitué mon corps aux agressions bactériennes et que celui-ci a appris à se défendre tout seul.



Mais tellement, la 1ère génération qui débute sa vie avec des pratiques anxiogènes... J'espère que ce n'est pas ce genre de chose qui va régler son futur.

Gamin, je sautais dans les flaques, je me roulais dans la boue et je rentrais dégueulasse chez moi. Je n'en suis pas mort et je suis rarement malade, je suppose que mes activités de l'époque ont habitué mon corps aux agressions bactériennes et que celui-ci a appris à se défendre tout seul.

Le monde aseptisé qu'on nous vend (cher en plus) me fait plus peur qu'autre chose.