Une fillette cherche du gel hydroalcoolique

Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

En pleine période de coronavirus au Texas, la petite Landry, 1 an et demi, cherche du gel hydroalcoolique partout dans la rue pour se désinfecter les mains. Malheureusement, tout n'est pas un désinfectant, et lorsqu'elle trouve enfin un distributeur de gel, celui-ci est trop grand pour elle.

coronavirus enfant gel hydroalcoolique