Vidéo : La nouvelle bande-annonce du film d'animation « Raya et le dernier dragon » Posté par Skwatek

La nouvelle bande-annonce du film d'animation « Raya et le dernier dragon » dont la sortie en salles est prévue pour mars 2021.



Vidéo (2mn24s) : Raya et le dernier dragon (Trailer #2)





ahahah Je viens d'arriver Inscrit le: 25/2/2019 Envois: 58 Karma: 165 Re: La nouvelle bande-annonce du film d'animation « ... Re: La nouvelle bande-annonce du film d'animation « ... 0 Mozart se retourne dans sa tombe touille70 Je viens d'arriver Inscrit le: 11/8/2007 Envois: 27 Karma: 73 Re: La nouvelle bande-annonce du film d'animation « ... Re: La nouvelle bande-annonce du film d'animation « ... 2 dont la sortie en salles est prévue pour mars 2021.

J'ai bien peur que soit en salons plutôt qu'en salles...



J'ai bien peur que soit en salons plutôt qu'en salles... Citation :J'ai bien peur que soit en salons plutôt qu'en salles... Mitri J'aime glander ici Inscrit le: 14/12/2006 Envois: 9113 Karma: 280 Re: La nouvelle bande-annonce du film d'animation « ... Re: La nouvelle bande-annonce du film d'animation « ... 0 Il y a longtemps que j'avais pas été hypé autant par un Disney.

La dernière fois ça devait être Raiponce.



J'ai vraiment envie de pouvoir le voir en salle. Jiovani Je m'installe Inscrit le: 8/9/2020 Envois: 151 Karma: 101 Re: La nouvelle bande-annonce du film d'animation « ... Re: La nouvelle bande-annonce du film d'animation « ... 1 Encore un personnage principal féminin...



Ca critiquait la sur-représentation masculine dans le 7eme art et depuis quelques années il n'y a que des femmes....



On est pas pret de "l'égalité" tithom Je m'installe Inscrit le: 20/6/2009 Envois: 163 Karma: 83 Re: La nouvelle bande-annonce du film d'animation « ... Re: La nouvelle bande-annonce du film d'animation « ... 0

Si on regarde les films d'animation des studios disney en particulier (comparons ce qui est comparable).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_longs_m%C3%A9trages_d%27animation_produits_par_les_Studios_Disney#Ann%C3%A9es_2020

2018 : 3 films, 2/3 homme

2019 : 2 films, 50 50

2020 : 2 films, 2/2 homme

2021 : 3 films, 2/3 femme

2022 : 2 films annoncés, 50 50



Merci. Citation :Si on regarde les films d'animation des studios disney en particulier (comparons ce qui est comparable).2018 : 3 films, 2/3 homme2019 : 2 films, 50 502020 : 2 films, 2/2 homme2021 : 3 films, 2/3 femme2022 : 2 films annoncés, 50 50Merci. Menelage Je m'installe Inscrit le: 10/4/2017 Envois: 384 Karma: 361 Re: La nouvelle bande-annonce du film d'animation « ... Re: La nouvelle bande-annonce du film d'animation « ... 0 Ha celui la a l'air pas mal, ca change. Nefro Je suis accro Inscrit le: 13/5/2014 Envois: 892 Karma: 1043 Re: La nouvelle bande-annonce du film d'animation « ... Re: La nouvelle bande-annonce du film d'animation « ... 0

C'est exactement ce que je me suis dit, tous leurs block busters (tout ce que sort Disney n'est pas du block buster) sont principalement basé sur des héroïnes féminines aujourd'hui.... WalkerBip Je viens d'arriver Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 93 Karma: 164 Re: La nouvelle bande-annonce du film d'animation « ... Re: La nouvelle bande-annonce du film d'animation « ... 0 Disney poursuit ses tentatives de conquérir le marcher Chinois ...