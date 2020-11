Tom & Jerry (Trailer)

Warner Bros. Pictures vient de dévoiler la première bande-annonce de la comédie d'aventure animée américaine « Tom & Jerry », réalisée par Tim Story et dont la sortie en salles est prévue en 2021. Le chat Tom et la souris Jerry n'ont plus de domicile. Ils s'installent dans le plus bel hôtel de New York où Kayla a trouvé un emploi. Mais pour qu'elle puisse le garder, il faut impérativement qu'elle chasse Jerry avant la réception d'un mariage...

