Vidéo : La première bande-annonce du film « Tom & Jerry » Posté par Skwatek

La première bande-annonce du film « Tom & Jerry » dont la sortie en salles est prévue pour 2021.





Vidéo (2mn25s) : Tom & Jerry (Trailer)





Sur le même sujet :

Vidéo : Raya et le dernier dragon (Trailer) Vidéo : Bob l'éponge, le film : Éponge en eaux troubles (Trailer) Vidéo : Dune (Trailer) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation camaronalex Diabolique Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 666 Karma: 2152 Re: La première bande-annonce du film « Tom & Jerry » Re: La première bande-annonce du film « Tom & Jerry » 4 ok, 2020 n'est pas encore terminé pour avoir de mauvaises surprises



EDIT : Ah non !! Encore une de la part de Koreus !! Je suis Diablotique avec ce post





ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 987 Karma: 1630 Re: La première bande-annonce du film « Tom & Jerry » Re: La première bande-annonce du film « Tom & Jerry » 1 Cool, on sait déjà que la VF sera pourrie.



"Je brille comme un diamant ou comme Rihanna" qui est certainement un jeu de mot avec la chanson de Rihanna où les paroles sont "Shine bright like a diamond" mais forcément en français ça passe pas. Tristoise Je m'installe Inscrit le: 5/11/2011 Envois: 401 Karma: 518 Re: La première bande-annonce du film « Tom & Jerry » Re: La première bande-annonce du film « Tom & Jerry » 0 nope LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3546 Karma: 9005 En ligne ! Re: La première bande-annonce du film « Tom & Jerry » Re: La première bande-annonce du film « Tom & Jerry » 0 Wouaou quelle belle pompe à fric, ils ne savent vraiment plus quoi copier/adapter/"remaker" Fafoune Je m'installe Inscrit le: 12/10/2012 Envois: 253 Karma: 336 Re: La première bande-annonce du film « Tom & Jerry » Re: La première bande-annonce du film « Tom & Jerry » 0 Moi je dis pourquoi pas, le rendu est pas mal je trouve!



Bon après oui faut pas s'attendre à une grande histoire, mais les acteurs choisis m'ont bien fait délirer dans leur précédent film. TasteDaLoko Je m'installe Inscrit le: 11/8/2015 Envois: 111 Karma: 166 Re: La première bande-annonce du film « Tom & Jerry » Re: La première bande-annonce du film « Tom & Jerry » 0 hum je suis tiraillé là .... (avec l'accent canadien) ..



En même temps c'est un film sur une série d'anthologie étant gamin ...



En même temps le rendu à pas l'air mauvais ...



En même temps les acteurs choisis sont pas mauvaise ...



Et en même temps j'ai esquissé plus d'un sourire ...



Mais ca reste un film financier car c'est Tom et Jerry ..



Comment choisir ........ quelle difficulté ...... ahhhhhh kewoi Je m'installe Inscrit le: 4/12/2006 Envois: 283 Karma: 68 Re: La première bande-annonce du film « Tom & Jerry » Re: La première bande-annonce du film « Tom & Jerry » 0 Le casting est tout de même pas mal !

et puis… ça fait du bien de retrouver ce style à la Roger Rabbit / Space Jam.



D'autant plus que Tom & Jerry… c'est du Tom & Jerry, ça fait toujours plaisir à voir. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4190 Karma: 6431 Re: La première bande-annonce du film « Tom & Jerry » Re: La première bande-annonce du film « Tom & Jerry » 0 Jerry est un personnage aussi agacant que Jim Halpert.. Green_Is_Dead Je m'installe Inscrit le: 7/12/2018 Envois: 388 Karma: 225 Re: La première bande-annonce du film « Tom & Jerry » Re: La première bande-annonce du film « Tom & Jerry » 0 Etant allergique aux chats, je ne pourrai malheureusement pas aller voir ce film... nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 615 Karma: 1103 En ligne ! Re: La première bande-annonce du film « Tom & Jerry » Re: La première bande-annonce du film « Tom & Jerry » 0 Le rendu est vraiment raté, même Bugs Bunny dans Space Jam était mieux inséré. Calvinator Je suis accro Inscrit le: 19/7/2013 Envois: 992 Karma: 1264 En ligne ! Re: La première bande-annonce du film « Tom & Jerry » Re: La première bande-annonce du film « Tom & Jerry » 0 Le casting et Tom&Jerry pour attirer le plus de monde Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.