Dune (Trailer)

Warner Bros. Pictures vient de dévoiler la première bande-annonce du film de science-fiction américain « Dune », coécrit et réalisé par Denis Villeneuve, dont la sortie en salles est prévue pour 2020. Paul Atreides, un jeune homme aussi doué que brillant, est voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers, la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l'humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre…

