Vidéo : La première bande-annonce du film « Dune »

La première bande-annonce du film de science-fiction « Dune » dont la sortie en salles est prévue pour 2020.





Vidéo (3mn17s) : Dune (Trailer)





Auteur Conversation poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2330 Karma: 517 Re: La première bande-annonce du film « Dune » Re: La première bande-annonce du film « Dune » 0 C'est un film pour adolescents ? Thruxtonpowa Je m'installe Inscrit le: 27/3/2015 Envois: 284 Karma: 458 En ligne ! Re: La première bande-annonce du film « Dune » Re: La première bande-annonce du film « Dune » 0 Première impression : Quoi Dune ?? tiré du jeu vidéo bien trop vieux pour que je me souvienne pourquoi je l'aimais tant mais qu'est ce que je l'aimais tant !!

Fin de visionnage : Mouais, bof. ahahah Je viens d'arriver Inscrit le: 25/2/2019 Envois: 39 Karma: 122 Re: La première bande-annonce du film « Dune » Re: La première bande-annonce du film « Dune » 1 Un héro, une histoire d'amour, des combats sanglants.. Enfin un scénario qui semble sortir de l'ordinaire Belith Je m'installe Inscrit le: 26/2/2017 Envois: 148 Karma: 265 Re: La première bande-annonce du film « Dune » Re: La première bande-annonce du film « Dune » 3 Hé, bien.... Ma foi... Je suis pas convaincu.

Pour résumé ma pensée, je dirais "Mmmmpf". Voilà qui résume plutôt bien mon état d'esprit : "Mmmmpf"! Bob5chars Je viens d'arriver Inscrit le: 18/10/2018 Envois: 37 Karma: 116 Re: La première bande-annonce du film « Dune » Re: La première bande-annonce du film « Dune » 0 Valerian 2 trop bien pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6383 Karma: 1819 Re: La première bande-annonce du film « Dune » Re: La première bande-annonce du film « Dune » 2 @Thruxtonpowa C'est surtout un livre des années 60... UnPeon Je suis accro Inscrit le: 5/1/2015 Envois: 1112 Karma: 1926 Re: La première bande-annonce du film « Dune » Re: La première bande-annonce du film « Dune » 3 La B.A me donne envie perso, et puis avec Denis Villeneuve à la réal il y a très peu de risque que ce soit une merde. Étant amateur de SF je suis ravis qu'un réalisateur de sa trempe enchaine les films d'un genre qui oscille d'habitude souvent entre le blockbuster insipide et le navet (coucou Disney) Thruxtonpowa Je m'installe Inscrit le: 27/3/2015 Envois: 284 Karma: 458 En ligne ! Re: La première bande-annonce du film « Dune » Re: La première bande-annonce du film « Dune » 1 @pac75 Désolé d'être né 20ans plus tard et d'avoir connu le jeu vers 6 ans ... Koreame Je suis accro Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 1879 Karma: 1912 Re: La première bande-annonce du film « Dune » Re: La première bande-annonce du film « Dune » 0



Mais comme j'avais bien aimé son Blade Runner 2049, je regarderais volontiers celui ci. Jamais si grand anus n'avait été montré au cinéma, j'espère que c'est n'est pas signe de grosse merde.Mais comme j'avais bien aimé son Blade Runner 2049, je regarderais volontiers celui ci. Fabiolo Je suis accro Inscrit le: 19/12/2012 Envois: 909 Karma: 132 Re: La première bande-annonce du film « Dune » Re: La première bande-annonce du film « Dune » 0 @pac75



et d'un film tiré du livre en 1984, film qui a inspiré le jeu sus-cité. TheChemist Je viens d'arriver Inscrit le: 21/1/2013 Envois: 36 Karma: 97 Re: La première bande-annonce du film « Dune » Re: La première bande-annonce du film « Dune » 0 @Thruxtonpowa Je suis né 30 ans plus tard et pourtant Dune est un classique de la SF qu'il faut avoir parcouru une fois dans sa vie ! Armeater Je m'installe Inscrit le: 21/7/2014 Envois: 250 Karma: 429 Re: La première bande-annonce du film « Dune » Re: La première bande-annonce du film « Dune » 1 Les grands blasés de koreus font leur retour.

Pour ma part ça faisait longtemps qu'une bande annonce ne m'avait pas autant embalé, fan du bouquin, j'aime beaucoup la version de Lynch mais il faut reconnaître qu'elle a assez mal vieilli. Vu ce qu'a fait Denis Vileneuve sur blade runner je suis plutôt enthousiasmé.

Ah et oui, c pas juste "un vieux jeu/bouquin/film" de SF, c'est un bouquin emblématique de la SF, au même titre que le seigneur des anneaux pour la fantasy. tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2292 Karma: 2868 Re: La première bande-annonce du film « Dune » Re: La première bande-annonce du film « Dune » 0 La BA me rappel trop le premier film. Pourtant vue l'histoire des livres on pourrais espéré mieux. le premier fils a fait un flop (même son réal en a honte) mais ça reste un film à voir , un bon gros résumé des livres. Mais refaire exactement le même film aujourd'hui juste avec des SFX moderne n'apportera strictement rien.

J'espère donc que cette BA n'est que la partie visible de l'iceberg, mais j'ai des doute. Déjà faire un seul film ce sera forcement un super condensé, un peu comme si on avais fait un seul film pour le SdA. poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2330 Karma: 517 Re: La première bande-annonce du film « Dune » Re: La première bande-annonce du film « Dune » 0 Ça manque de minorités ethnique, de LGBT+ et d'handicapés, ils auront jamais aucune récompense pour ce film, déjà ils passent sur Koreus c'est toujours mieux que rien. Lebowsky89 Je suis accro Inscrit le: 25/4/2014 Envois: 1240 Karma: 2612 Re: La première bande-annonce du film « Dune » Re: La première bande-annonce du film « Dune » 0



Juste un peu triste que le mot "l'épice" ne soit pas prononcé une seule fois dans la Bande annonce ! C'est le cœur de l'intrigue Ah bah c'est sûr y'aura toujours les fans du "c'était mieux avant", et "à bas les reboot", mais perso ça me botte et je suis toujours content quand on rajoute du contenu à un univers que j'aime bien. un film n'efface pas l'autre !Juste un peu triste que le mot "l'épice" ne soit pas prononcé une seule fois dans la Bande annonce ! C'est le cœur de l'intrigue Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5143 Karma: 4851 Re: La première bande-annonce du film « Dune » Re: La première bande-annonce du film « Dune » 0 @Armeater

" fan du bouquin, j'aime beaucoup la version de Lynch "

On n'a pas dû lire le même livre. Le film de D. Lnch est une catastrophe. asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 783 Karma: 312 Re: La première bande-annonce du film « Dune » Re: La première bande-annonce du film « Dune » 0 Il ne fait pas trop peur je trouve le baron Drax le Harkonnen. goeland57 Je m'installe Inscrit le: 17/3/2014 Envois: 253 Karma: 283 Re: La première bande-annonce du film « Dune » Re: La première bande-annonce du film « Dune » 0 Bon déjà, il y a une musique de merde, les vers ressemblent à de gros anus, le titre DUNE est fait par un fainéant, juste un U tous les sens... nan je déconne

Il manque je trouve cette ambiance malsaine qu'il y avait dans celui de 1984. L'ayant revu dernièrement je l'ai trouvé niais. Alors que lorsque j'avais 15, je l'avais adoré. Je laisse la jeune génération le juger. Monolith Je viens d'arriver Inscrit le: 19/1/2020 Envois: 11 En ligne ! Re: La première bande-annonce du film « Dune » Re: La première bande-annonce du film « Dune » 0 D'après ce que j'ai vu, c'est tout ce que n'est pas dune : un héro avec des super pouvoir, des amourettes à la con, une quête initiatique de bouseux ...



Où sont les Sardaukars ? Où est l'empereur ? OU EST LE BARON VLADIMIR HARKONNEN ? Fuck that shit ... On avait pas besoin d'un nouveau Percy Jackson ... Thruxtonpowa Je m'installe Inscrit le: 27/3/2015 Envois: 284 Karma: 458 En ligne ! Re: La première bande-annonce du film « Dune » Re: La première bande-annonce du film « Dune » 0 TheChemist Et bien j'en prends bonne note ! merci pour l'info Et bien j'en prends bonne note ! merci pour l'info Takateck Je suis accro Inscrit le: 12/12/2018 Envois: 1434 Karma: 999 En ligne ! Re: La première bande-annonce du film « Dune » Re: La première bande-annonce du film « Dune » 0

1984 c'est pas si vieux que ça OH !





Dune (1984) - Bande-annonce [VF]



Et cadeau en musique





1984 c'est pas si vieux que ça OH !





Dune (1984) - Bande-annonce [VF]



Et cadeau en musique





DUNE (1984) - Brian Eno - Prophecy Theme Non mais vous êtes sérieux1984 c'est pas si vieux que ça OH !Dune (1984) - Bande-annonce [VF]Et cadeau en musiqueDUNE (1984) - Brian Eno - Prophecy Theme