Wonder Woman 1984 (Trailer #2)

Warner Bros vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce du film de super-héros américain « Wonder Woman 1984 », réalisé par Patty Jenkins et dont la sortie en salles est prévue pour 2020. Suite des aventures de Diana Prince, alias Wonder Woman, Amazone devenue une super-héroïne dans notre monde. Après la Première guerre mondiale, direction les années 80 ! Cette fois, Wonder Woman doit affronter deux nouveaux ennemis, particulièrement redoutables : Max Lord et Cheetah.

