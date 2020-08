Vidéo : Une nouvelle bande-annonce du film « Wonder Woman 1984 » Posté par petrou

Une nouvelle bande-annonce du film « Wonder Woman 1984 » dont la sortie en salles est prévue en 2020.





Vidéo (2mn37s) : Wonder Woman 1984 (Trailer #2)





Auteur Conversation Arthur34 Je m'installe Inscrit le: 12/10/2014 Envois: 451 Karma: 704 Re: Une nouvelle bande-annonce du film « Wonder Woman 198... Re: Une nouvelle bande-annonce du film « Wonder Woman 198... 0 Gal Gadot.. Mon dieu.. gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 2236 Karma: 1769 Re: Une nouvelle bande-annonce du film « Wonder Woman 198... Re: Une nouvelle bande-annonce du film « Wonder Woman 198... 0 Le 1er trailer dans l'ambiance sonore et visuelle faisait plus années 80 que celui-ci. Dommage avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1768 Karma: 1040 Re: Une nouvelle bande-annonce du film « Wonder Woman 198... Re: Une nouvelle bande-annonce du film « Wonder Woman 198... 0 Je suis tombé dessus par hasard hier,encore mieux que la premiere!

Hâte qu'il sorte enfin! (octobre) yvasnil Je m'installe Inscrit le: 24/1/2017 Envois: 174 Karma: 81 Re: Une nouvelle bande-annonce du film « Wonder Woman 198... Re: Une nouvelle bande-annonce du film « Wonder Woman 198... 0 ca as l air bien moisie , clairement pas le film de l année. Neutre Je m'installe Inscrit le: 14/6/2016 Envois: 225 Karma: 730 Re: Une nouvelle bande-annonce du film « Wonder Woman 198... Re: Une nouvelle bande-annonce du film « Wonder Woman 198... 1 Bande annonce qui fait sont taf' : je n'ai pas réussi à la voir jusqu'au bout, je sais donc que je ne suis pas dans la cible ! DoubleZ Je masterise ! Inscrit le: 22/4/2006 Envois: 3738 Karma: 772 En ligne ! Re: Une nouvelle bande-annonce du film « Wonder Woman 198... Re: Une nouvelle bande-annonce du film « Wonder Woman 198... 3 Et on fait comment si on a pas vu les 1983 films précédents ??? gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 130 Karma: 156 Re: Une nouvelle bande-annonce du film « Wonder Woman 198... Re: Une nouvelle bande-annonce du film « Wonder Woman 198... 0 Bwaaaaaaa

Bwaaaaaaa

Poum

Poum

Poum pa tim tam

Poum

Poum pa tim tam tapatapa toum.....



Bwaaaaaaaaaaaaaaaaa

Patatam! angelo85 Je m'installe Inscrit le: 16/5/2006 Envois: 277 Karma: 412 Re: Une nouvelle bande-annonce du film « Wonder Woman 198... Re: Une nouvelle bande-annonce du film « Wonder Woman 198... 0 Les films de super-héros j'aimais bien avant mais maintenant c'est toujours la même chose donc je zappe... _hans Je m'installe Inscrit le: 19/6/2017 Envois: 121 Karma: 536 Re: Une nouvelle bande-annonce du film « Wonder Woman 198... Re: Une nouvelle bande-annonce du film « Wonder Woman 198... 0 Je sais que c'est tiré de Comics, mais je n'ai jamais trouvé les costumes très télévisuel.



