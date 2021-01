Vidéo : Un dunk décroche la structure d'un panier de basket (États-Unis) Posté par Skwatek

Une partie de la structure métallique d'un panier de basket se décroche lorsqu'un joueur fait un dunk au cours d'un match en salle à Birmingham, en Alabama.







Vidéo (1mn5s) : Un dunk décroche un panier de basket





corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1311 Karma: 3350 Re: Un dunk décroche la structure d'un panier de bas... Re: Un dunk décroche la structure d'un panier de bas... 2 Le meilleur caméraman. Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1887 Karma: 3061 Re: Un dunk décroche la structure d'un panier de bas... Re: Un dunk décroche la structure d'un panier de bas... 0 C'est complètement dunk, c'te histoire ! GrooveGang Je m'installe Inscrit le: 8/10/2014 Envois: 416 Karma: 883 Re: Un dunk décroche la structure d'un panier de bas... Re: Un dunk décroche la structure d'un panier de bas... 1 @corent2 Ils devraient même couper en haut et en bas pour faire un jolie petit carré, marre du rectangle ! EndymionRaul Je m'installe Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 252 Karma: 169 Re: Un dunk décroche la structure d'un panier de bas... Re: Un dunk décroche la structure d'un panier de bas... 0 C'est quoi ce rire de canard à la fin.... Thisisit Je viens d'arriver Inscrit le: 4/6/2020 Envois: 19 Re: Un dunk décroche la structure d'un panier de bas... Re: Un dunk décroche la structure d'un panier de bas... 0 Ca ne m'est pratiquement jamais venu à l'esprit de me plaindre de la verticalité d'une video, mais là c'est un bon cru.

Impressionnant sinon. Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21283 Karma: 17640 Re: Un dunk décroche la structure d'un panier de bas... Re: Un dunk décroche la structure d'un panier de bas... 1

Impressionnant sinon. Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21283 Karma: 17640 Re: Un dunk décroche la structure d'un panier de bas... Re: Un dunk décroche la structure d'un panier de bas... 1





Chant des cigales - Bruit des cigales - Relaxation Je crois que c'est un alabamien marseillais Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4432 Karma: 6819 Re: Un dunk décroche la structure d'un panier de bas... Re: Un dunk décroche la structure d'un panier de bas... 0 "J t avais dit que t avais un peu pris non??" Kent-1475 Je viens d'arriver Inscrit le: 24/10/2013 Envois: 16 Re: Un dunk décroche la structure d'un panier de bas... Re: Un dunk décroche la structure d'un panier de bas... 0 Whaaat the f... KRKRKRKRKRKR Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 3985 Karma: 2842 Re: Un dunk décroche la structure d'un panier de bas... Re: Un dunk décroche la structure d'un panier de bas... 0 @Kent-1475 Non lui c'est plutôt "Wade f*** KRKRKRKRKR" Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 471 Karma: 1703 Re: Un dunk décroche la structure d'un panier de bas... Re: Un dunk décroche la structure d'un panier de bas... 0 Ouf ! Pas de blessés ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.