Vidéo : Le jeu de société « Me Too : Inceste », qui est le coupable ? (Broute) Posté par CrazyCow

Bertrand Usclat a créé le jeu de société « Me Too : Inceste » dans cette nouvelle parodie de « Broute ».



Vidéo (2mn28s) : Le jeu de société « Me Too : Inceste » (Broute)





Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 9784 Karma: 6818 Re: Le jeu de société « Me Too : Inceste », qui est le co... 0 ça fait grincer des dents #malaise Gustavitch Je m'installe Inscrit le: 17/1/2014 Envois: 352 Karma: 701 Re: Le jeu de société « Me Too : Inceste », qui est le co... 0 C'est bien parfois d'être subtil... Djizeusse Je suis accro Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 659 Karma: 1199 En ligne ! Re: Le jeu de société « Me Too : Inceste », qui est le co... 1 Vous navigateur est trop vieux



Permettez que je m'installe... Permettez que je m'installe... Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3810 Karma: 15654 Re: Le jeu de société « Me Too : Inceste », qui est le co... Re: Le jeu de société « Me Too : Inceste », qui est le co... 1 En ces temps qui courent où on ne peut rire de rien, je salue l'initiative de faire un peu d'humour noir. Après, ça serait encore mieux si c'était vraiment marrant. AaronTheory Je viens d'arriver Inscrit le: 10/4/2010 Envois: 98 Karma: 55 Re: Le jeu de société « Me Too : Inceste », qui est le co... Re: Le jeu de société « Me Too : Inceste », qui est le co... 2 Mais en fait cet humour, c'est pas fait pour s'esclaffer à gorge déployée comme pour une vidéo de pet d'hippopotame ou je sais pas quoi.

Clairement, ça dénonce cette règle du silence qui permet aux systèmes familiaux dysfonctionnels et abusifs de continuer à exister. La statistique de fin est bien placée et en accord avec les chiffres actuels.

C'est un type d'humour qui fait grincer les dents et réfléchir. ça peut mettre mal à l'aise parce que ça touche à un domaine pas évident.

Mais en tout cas c'est très bien tourné et les idées sont là. kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1945 Karma: 3722 Re: Le jeu de société « Me Too : Inceste », qui est le co... Re: Le jeu de société « Me Too : Inceste », qui est le co... 1 J'ai la carte maman, je vois tout mais je ne dis rien...



Tellement vrai ! Citation :Tellement vrai ! impcarlitos Je viens d'arriver Inscrit le: 28/6/2010 Envois: 50 Karma: 77 Re: Le jeu de société « Me Too : Inceste », qui est le co... Re: Le jeu de société « Me Too : Inceste », qui est le co... 0 Ils me font de plus en plus rire.

On parle de subtilité, mon impression est que Bertrand Usclat et sa bande le sont de plus en plus. Bref, ça m'a fait marrer. Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1850 Karma: 2899 Re: Le jeu de société « Me Too : Inceste », qui est le co... Re: Le jeu de société « Me Too : Inceste », qui est le co... 0 Très bon, mais pourquoi les sous titres ? Glubglub Je viens d'arriver Inscrit le: 19/2/2011 Envois: 85 Re: Le jeu de société « Me Too : Inceste », qui est le co... Re: Le jeu de société « Me Too : Inceste », qui est le co... 1 D'habitude j'aime pas trop ce qu'ils font.

Mais là, c'est très acide, j'aime bien.



Ils plaisante sur un sujet très sensible, pour le dénoncer ouvertement.

C'est du vrai humour noir, dans son sens le plus noble.

Je suis moins client des blagues gratuites, sans fond, qui se font passer pour de l'humour noir. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1104 Karma: 1825 Re: Le jeu de société « Me Too : Inceste », qui est le co... 0 Apparemment certains ont l'édition collector et ont fait participer même les amis.