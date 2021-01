Le jeu de société « Me Too : Inceste » (Broute)

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Dans cette nouvelle parodie de la série « Broute » réalisée par Yes Vous Aime, Bertrand Usclat a créé le jeu de société « Me Too : Inceste », un jeu d'enquêtes, de discussions, de débats, dont le but est de débusquer le coupable autour de la table.

broute inceste jeu parodie societe