Vidéo : Une jeune femme filme sa séance d’aérobic en plein coup d’État (Birmanie) Posté par LeFreund

Khing Hnin Wai filme sa séance d'aérobic sur un rond-point de Naypyidaw, la capitale de la Birmanie, sans voir qu'un coup d’État se déroule dans son dos.



Vidéo (1mn49s) : Séance d’aérobic en plein coup d’État (Birmanie)





Vidéo : Séance de drague en dansant Vidéo : Un officier de police sauve un militaire putschiste (Turquie) Vidéo : Un bébé videobombe le twerk de deux filles Source : Forum

Moi quand j'essai de lire les noms des gens dans l'article

Tout est surréaliste dans cette vidéo ! Même la route de 12 voies de large

@CrazyCow

Tout est surréaliste dans cette vidéo ! Même la route de 12 voies de large



Sans oublier les gardes-barrières derrière qui ouvrent le passage avec un geste-barrière.



Sans oublier les gardes-barrières derrière qui ouvrent le passage avec un geste-barrière.

Vraiment surréaliste.

Avec la musique et la fille en fond j'ai du lire le texte trois fois bordel. ^^



J'irai bien passer des vacances en Birmanie à l'occasion. Mouais elle s'est juste mis la pour le buzz... Après ça fonctionne, la situation est cocasse.

Ils font des fonds verts de plus en plus perfectionnés!