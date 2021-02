Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3817 Karma: 15665

Re: Une course-poursuite entre un scooter et une voiture ... Re: Une course-poursuite entre un scooter et une voiture ... 1 Je suis confus... on dirait un fake vu comment c'est filmé... et pourquoi un type en scooter fuirait les flics au Japon ?



Mais en tout cas, les voitures de flics japonaises sont tellement belles !





特警ウインスペクター/メタルヒーローの特撮傑作選