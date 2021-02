Vidéo : Un jeune homme vole des mandarines sur un camion en circulation Posté par Skwatek

Un jeune homme sort d'une voiture et vole des mandarines dans la remorque d'un camion en circulation sur une autoroute.





Vidéo (2mn14s) : Voler des mandarines sur un camion en circulation





Sur le même sujet :

Vidéo : Un hélicoptère percute un camion lors du Dakar 2021 Vidéo : Voler une vache en Inde Vidéo : Un camion roule avec une voiture accrochée à sa remorque Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Nikeau Je m'installe Inscrit le: 15/2/2014 Envois: 347 Karma: 98 Re: Un jeune homme vole des mandarines sur un camion en c... Re: Un jeune homme vole des mandarines sur un camion en c... 1 Il aurait pu passer sous la voiture mais non. Aucune justice dans ce monde merde ^^ Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 6469 Karma: 2720 Re: Un jeune homme vole des mandarines sur un camion en c... Re: Un jeune homme vole des mandarines sur un camion en c... 0 Ils ont trop regarder les fast and furious ceux la, en plus complètement con au risque de tomber et de passer sous la voiture pour 4 mandarines .



Célébrant leur conneries de façon les roi du monde des con . gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 295 Karma: 681 Re: Un jeune homme vole des mandarines sur un camion en c... Re: Un jeune homme vole des mandarines sur un camion en c... 1

(J'usqu'a ce que tu roules sur ton pote)



L'émulation c'est formidable... un gars racontait je ne sais plus où:

Quand tu vas tout seul au resto indien, tu prends un plat normal.

Quand tu es avec des potes, à tous les coups tu prends le machin le plus épicé de la carte, le genre de connerie que tu ne ferais jamais tout seul. C'est que du fun(J'usqu'a ce que tu roules sur ton pote)L'émulation c'est formidable... un gars racontait je ne sais plus où:Quand tu vas tout seul au resto indien, tu prends un plat normal.Quand tu es avec des potes, à tous les coups tu prends le machin le plus épicé de la carte, le genre de connerie que tu ne ferais jamais tout seul. CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14999 Karma: 19500 En ligne ! Re: Un jeune homme vole des mandarines sur un camion en c... Re: Un jeune homme vole des mandarines sur un camion en c... 3 Vous navigateur est trop vieux Vulcatrash Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2013 Envois: 2139 Karma: 204 Re: Un jeune homme vole des mandarines sur un camion en c... Re: Un jeune homme vole des mandarines sur un camion en c... 1 On espère tous secrètement que ce blaireau passe sous les roues de son pote afin d’assister avec bonheur à un Darwin Award. Arthur34 Je m'installe Inscrit le: 12/10/2014 Envois: 467 Karma: 726 Re: Un jeune homme vole des mandarines sur un camion en c... Re: Un jeune homme vole des mandarines sur un camion en c... 1



baboulinet sarah connor ® parodie mozinor 2009







La cigarette de baboulinet - Mozinor dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2443 Karma: 5697 Re: Un jeune homme vole des mandarines sur un camion en c... Re: Un jeune homme vole des mandarines sur un camion en c... 1 ça aurait pu faire un joli jus d'oranges sanguines... Ataync Je suis accro Inscrit le: 25/1/2017 Envois: 1503 Karma: 832 Re: Un jeune homme vole des mandarines sur un camion en c... Re: Un jeune homme vole des mandarines sur un camion en c... 1



Equipe Charlie La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2475975 Equipe Charlie payelatienne Je m'installe Inscrit le: 23/5/2013 Envois: 399 Karma: 227 Re: Un jeune homme vole des mandarines sur un camion en c... Re: Un jeune homme vole des mandarines sur un camion en c... 0 les rabats-joie aigris blasés qui doivent faire des trucs de oufs bien plus intelligents sur leur fauteuil derrière un écran... C'est dingue de constater que personne n'a été jeune ici et n'a jamais fait aucune connerie stupide... Gigaman Je suis accro Inscrit le: 19/4/2008 Envois: 1484 Karma: 64 Re: Un jeune homme vole des mandarines sur un camion en c... Re: Un jeune homme vole des mandarines sur un camion en c... 0 J'espère au moins que les clémentines étaient bonnes... Schlawiner Chaleur ! Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 69 Karma: 63 Re: Un jeune homme vole des mandarines sur un camion en c... Re: Un jeune homme vole des mandarines sur un camion en c... 0

@Vulcatrash

On espère tous secrètement que ce blaireau passe sous les roues de son pote afin d’assister avec bonheur à un Darwin Award.

Pas mieux. La connerie humaine est sans limite.



Citation :

@payelatienne

les rabats-joie aigris blasés qui doivent faire des trucs de oufs bien plus intelligents sur leur fauteuil derrière un écran... C'est dingue de constater que personne n'a été jeune ici et n'a jamais fait aucune connerie stupide...

Des conneries comme celle là ? Non, loin de là. Citation :Pas mieux. La connerie humaine est sans limite.Citation :Des conneries comme celle là ? Non, loin de là. MaxiSucuk Je m'installe Inscrit le: 30/7/2018 Envois: 337 Karma: 405 Re: Un jeune homme vole des mandarines sur un camion en c... Re: Un jeune homme vole des mandarines sur un camion en c... 0 Je pense qu'il y a un tas de gens qui se retiens pour pas poster des commentaires raciste. dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1595 Karma: 6406 Re: Un jeune homme vole des mandarines sur un camion en c... Re: Un jeune homme vole des mandarines sur un camion en c... 1

@Nikeau

Il aurait pu passer sous la voiture mais non. Aucune justice dans ce monde merde ^^

Citation :

@Vulcatrash

On espère tous secrètement que ce blaireau passe sous les roues de son pote afin d’assister avec bonheur à un Darwin Award.



Le risque est insensé, on est bien d'accord. Mais j'ai toujours du mal à comprendre les gens qui souhaitent la mort des fous.

Ouais ouais, d'accord, un accident aurait fait déplacer des pompiers et aurait engagé des frais publics. Pas cool du tout.

Mais ça reste toujours punissable de mort à vos yeux ?

Non seulement vous considéreriez ça comme juste (ça me parait déjà bien extrême, mais admettons) mais en plus, ça semblerait carrément vous enchanter. Vous faites peur, en vrai.



Parfois, je me demande où se situent vraiment les fous.



Citation :

@Schlawiner

Citation :

@Vulcatrash

On espère tous secrètement que ce blaireau passe sous les roues de son pote afin d’assister avec bonheur à un Darwin Award.

Pas mieux. La connerie humaine est sans limite.





Ce genre de message me le confirme un peu plus chaque jour. Citation :Citation :Le risque est insensé, on est bien d'accord. Mais j'ai toujours du mal à comprendre les gens qui souhaitent la mort des fous.Ouais ouais, d'accord, un accident aurait fait déplacer des pompiers et aurait engagé des frais publics. Pas cool du tout.Mais ça reste toujours punissable de mort à vos yeux ?Non seulement vous considéreriez ça comme juste (ça me parait déjà bien extrême, mais admettons) mais en plus, ça semblerait carrément vous enchanter. Vous faites peur, en vrai.Parfois, je me demande où se situent vraiment les fous.Citation :Ce genre de message me le confirme un peu plus chaque jour. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1124 Karma: 1866 En ligne ! Re: Un jeune homme vole des mandarines sur un camion en c... Re: Un jeune homme vole des mandarines sur un camion en c... 0 Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5498 Karma: 5247 En ligne ! Re: Un jeune homme vole des mandarines sur un camion en c... Re: Un jeune homme vole des mandarines sur un camion en c... 0 @payelatienne

Il y a connerie stupide et connerie dangereuse. Cette vidéo est à ranger dans la deuxième catégorie. daleksek Je m'installe Inscrit le: 26/4/2018 Envois: 126 Karma: 212 En ligne ! Re: Un jeune homme vole des mandarines sur un camion en c... Re: Un jeune homme vole des mandarines sur un camion en c... 1

@gnarf2

C'est que du fun

(J'usqu'a ce que tu roules sur ton pote)



L'émulation c'est formidable... un gars racontait je ne sais plus où:

Quand tu vas tout seul au resto indien, tu prends un plat normal.

Quand tu es avec des potes, à tous les coups tu prends le machin le plus épicé de la carte, le genre de connerie que tu ne ferais jamais tout seul.

Moi je fais de l'émulation sur borne d'arcarde, j'ai jamais rencontré ce genre de comportement Citation :Moi je fais de l'émulation sur borne d'arcarde, j'ai jamais rencontré ce genre de comportement Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.