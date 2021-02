Vidéo : Mots de la fin du dernier spectacle de l'humoriste François Pirette Posté par FonograF

Je ne connais pas le personnage, mais un collègue de travail m'a montré ça aujourd'hui et, étant dans l'évènementiel, ça m'a particulièrement touché. Il explique à quel point la crise sanitaire affecte la culture mais aussi tout ce qui gravite autour. À regarder jusqu'à la fin, elle est excellente !







Vidéo (6mn46s) : Mots de la fin (François Pirette)





Sur le même sujet :

Vidéo : La détresse du gérant de Mountain Story (Tignes) Vidéo : On a fermé tous les cinés (Parodie Covid) Vidéo : Sans public Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation deepnofin Je m'installe Inscrit le: 21/4/2015 Envois: 147 Karma: 126 Re: Mots de la fin du dernier spectacle de l'humoris... Re: Mots de la fin du dernier spectacle de l'humoris... 0 "Ceci n'est pas un complot".

Klaus Schwab et toute sa clique doivent être aux anges ! kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1963 Karma: 3736 En ligne ! Re: Mots de la fin du dernier spectacle de l'humoris... Re: Mots de la fin du dernier spectacle de l'humoris... 0



D'autant plus dur qu'il a un faux air de Sarkosy.



Du coup, je pensais que le Spoiler allait être là-dessus.



Puis en fait non !



Bref, c'est pas simple et pourtant nous sommes nombreux à vouloir retourner aux spectacles et à vouloir les soutenir. Dur période que nous vivons.D'autant plus dur qu'il a un faux air de Sarkosy.Du coup, je pensais que le Spoiler allait être là-dessus.Puis en fait non !Bref, c'est pas simple et pourtant nous sommes nombreux à vouloir retourner aux spectacles et à vouloir les soutenir. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3820 Karma: 15683 En ligne ! Re: Mots de la fin du dernier spectacle de l'humoris... Re: Mots de la fin du dernier spectacle de l'humoris... 0 J'ai pas ri. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.