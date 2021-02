Mots de la fin (François Pirette)

Dans cet extrait de son dernier spectacle « Sras et Paillettes », l'humoriste François Pirette a écrit un petit texte par solidarité avec celles et ceux, qu’ils soient ou non de la grande caravane du spectacle, qui ne peuvent toujours pas travailler ni remplir le frigo. SPOILER : Il s'agit de la conclusion d’un spectacle virtuel disponible en intégralité sur RTL-Play Afficher le spoil

coronavirus culture humoriste pirette spectacle virtuel