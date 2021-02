Vidéo : Un pêcheur vérifie avec son téléphone s'il reste des poissons sous la glace Posté par Surzurois

Un Russe a un technique pour vérifier s'il y a du poisson sous la glace. Il envoie son portable tout en ayant activé la caméra et ça marche plutôt bien



Vidéo (1mn24s) : Vérifier s'il y a encore des poissons sous la glace





Vidéo : La pêche au Canada Vidéo : Un pêcheur sur glace fait une drôle de prise Vidéo : Pêche sur glace en Russie

quintus000 Je suis accro Inscrit le: 8/5/2008 Envois: 696 Karma: 162 Re: Un pêcheur vérifie avec son téléphone s'il reste... 5 "Cette technique marche à condition d'avoir un téléphone étanche".



Citation : psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 421 Karma: 847 Re: Un pêcheur vérifie avec son téléphone s'il reste... 1 les poissons seraient-ils plus sages que les humains...ils ne se précipitent pas dès qu'ils voient un téléphone. kpouer Une grande année :D Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1974 Karma: 3763 Re: Un pêcheur vérifie avec son téléphone s'il reste... 0 Ils ne peuvent pas leurs froutre la paix à ses poissons.

Ils sont tranquilles, planqués sous la glace.



Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 506 Karma: 1890 En ligne ! Re: Un pêcheur vérifie avec son téléphone s'il reste... 2 Un cas rare de phishing en direct : le pêcheur va utiliser ces informations pour usurper l'identité des poissons ! ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1150 Karma: 1918 Re: Un pêcheur vérifie avec son téléphone s'il reste... 0 Il aurait pu mettre un objectif Fish Eye dessus, le rendu aurait été meilleur ! Rhododendron Je m'installe Inscrit le: 27/1/2016 Envois: 455 Karma: 4386 Re: Un pêcheur vérifie avec son téléphone s'il reste... 1 C'est sûr, il y aura forcément de la friture sur la ligne après ça... ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1150 Karma: 1918 Re: Un pêcheur vérifie avec son téléphone s'il reste... 1 Il a déjà littéralement pêché 30 à 40 poissons mais non il a un doute sur le fait qu'il y en a dans l'eau ...