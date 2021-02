Vérifier s'il y a encore des poissons sous la glace

Un pêcheur sur glace a un technique pour vérifier s'il y a du poisson. Accroché à un fil, il plonge son téléphone dans l'eau et filme la scène pendant quelques secondes. Ensuite, il n'a plus qu'à remonter son téléphone et regarder la vidéo. Cette technique marche à condition d'avoir un téléphone étanche

glace pecheur poisson technique telephone trou