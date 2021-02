Vidéo : Un homme nourrit des chats disciplinés Posté par Kilroy1

Un homme nourrit ses chats en leur donnant leurs gamelles les uns après les autres de manière disciplinée.



Vidéo (1mn23s) : Nourrir des chats disciplinés





Sur le même sujet :

Vidéo : Un chat surveille un enfant sur un balcon Vidéo : Quand tu es le dernier appelé Vidéo : Un chien triche pour avoir plus de friandises Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1399 Karma: 2368 Re: Un homme nourrit des chats disciplinés Re: Un homme nourrit des chats disciplinés 2 Trop mimi ! Angel est aussi discipliné : il obéit quand je lui dis de s'asseoir, donne sa patte pour demander sa bouffe qui pue grave ou des récompenses, s'assoit sur moi et me fixe quand c'est l'heure d'aller au lit (il dort dans mes bras sous les couvertures).

Un vrai petit ange.

Mais ça, vous vous en foutez (avec raison) parce que mon commentaire n'a aucun intérêt. mayssmayss72 Je viens d'arriver Inscrit le: 1/12/2010 Envois: 47 Re: Un homme nourrit des chats disciplinés Re: Un homme nourrit des chats disciplinés 0



Chat alors !... pOpO_510 Je m'installe Inscrit le: 17/4/2008 Envois: 305 Karma: 506 Re: Un homme nourrit des chats disciplinés Re: Un homme nourrit des chats disciplinés 3





130 chats dans un appartement En 2007 sur Koreus on à eut droit à la version indisciplinée : sylvain_rivier Je m'installe Inscrit le: 7/12/2014 Envois: 484 Karma: 1146 Re: Un homme nourrit des chats disciplinés Re: Un homme nourrit des chats disciplinés 0 quand je donne leur pâté à mes chats, ça ressemble plutôt à ça :



Scarface (1983) - Say Hello to My Little Friend Scene (8/8) | Movieclips ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1153 Karma: 1922 Re: Un homme nourrit des chats disciplinés Re: Un homme nourrit des chats disciplinés 2

@MYRRZINN

Trop mimi ! Angel est aussi discipliné : il obéit quand je lui dis de s'asseoir, donne sa patte pour demander sa bouffe qui pue grave ou des récompenses, s'assoit sur moi et me fixe quand c'est l'heure d'aller au lit (il dort dans mes bras sous les couvertures).

Un vrai petit ange.

Mais ça, vous vous en foutez (avec raison) parce que mon commentaire n'a aucun intérêt.



Citation : Cedub Je suis accro Inscrit le: 25/2/2008 Envois: 1184 Karma: 1118 Re: Un homme nourrit des chats disciplinés Re: Un homme nourrit des chats disciplinés 0 C'est marrant comment c'est tout de suite plus exceptionnel avec des chats.. avec des chiens, il y en a des milliers sur internet.. trop banal. Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 463 Karma: 2895 En ligne ! Re: Un homme nourrit des chats disciplinés Re: Un homme nourrit des chats disciplinés 0

@Cedub

C'est marrant comment c'est tout de suite plus exceptionnel avec des chats.. avec des chiens, il y en a des milliers sur internet.. trop banal. ;)

97% des personnes ayant essayé ça se sont fait bouffer par leurs chats. On a donc les 3% restants. Citation :97% des personnes ayant essayé ça se sont fait bouffer par leurs chats. On a donc les 3% restants. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.